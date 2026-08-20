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Ochota

Księgi spłonęły podczas powstania. Tę jedną znaleźli w zamkniętej szafie

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Prezentacja "Księgi Ruchu Chorych" Instytutu Radowego
Konserwacja "Księgi Ruchu Chorych" w Archiwum Akt Nowych
Źródło wideo: Archiwum Akt Nowych
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
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Cudem ocalała z pacyfikacji Instytutu Radarowego podczas Powstania Warszawskiego, ale nikt nie wiedział o jej istnieniu. Po ponad 80 latach "Księga Ruchu Chorych" została znaleziona w zamkniętej szafie, stojącej w piwnicy budynku przy Wawelskiej. Cenny dokument został poddany konserwacji i trafił Archiwum Akt Nowych.

"Księga Ruchu Chorych" została odnaleziona w ubiegłym roku w piwnicy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego przy Wawelskiej, czyli następcy założonego w latach 30. ubiegłego wieku Instytutu Radowego. Dokument znajdował się na dnie szafy biurowej, która od lat nie była otwierana z powodu uszkodzonego zamka.

Prezentacja "Księgi Ruchu Chorych" Instytutu Radowego
Prezentacja "Księgi Ruchu Chorych" Instytutu Radowego
Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Księga przetrwała Powstania Warszawskie

Zaprezentowano go 19 sierpnia, nieprzypadkowo. Tego dnia w 1944 roku rozegrał się ostatni akt pacyfikacji instytutu, mordowania jego pacjentek przez żołnierzy brygady SS RONA (Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej), skierowanej przez dowództwo niemieckie do tłumienia powstania na Ochocie.

"Dokument jest niezwykły nie tylko ze względu na swoją treść, ale również dlatego, że w ogóle przetrwał do naszych czasów" - zaznaczył w komunikacie Narodowy Instytut Onkologii. Jak przypomniano, niemal cała dokumentacja Instytutu, w tym archiwum liczące ponad 25 tysięcy historii chorób gromadzonych od 1932 roku, spłonęła w czasie Powstania Warszawskiego.

Księga jest rejestrem. Składa się na nią blisko dwa tysiące nazwisk pacjentek i pacjentów, którzy od 19 kwietnia 1943 roku do 31 lipca 1944 roku byli hospitalizowani w Instytucie Radowym. Odnotowywano w niej nie tylko daty przyjęcia i wypisu oraz rozpoznanie choroby, ale również kilka innych szczegółów: zawód, stan cywilny, wyznanie czy miejsce zamieszkania osoby.

Prezentacja "Księgi Ruchu Chorych" Instytutu Radowego
Prezentacja "Księgi Ruchu Chorych" Instytutu Radowego
Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Świadectwo heroicznej postawy personelu

Ostatni chorzy zostali wpisani do księgi 31 lipca 1944 roku. Przy nazwiskach kilkudziesięciu osób przyjętych w ostatnich miesiącach nie ma daty wypisu.

"Najprawdopodobniej żadna z nich nie przeżyła pacyfikacji Instytutu dokonanej przez żołnierzy kolaboracyjnej brygady SS RONA (Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej) między 5 a 19 sierpnia" - wyjaśnił Narodowy Instytut Onkologii. Jak dodał, są wśród nich również pacjentki, które 19 sierpnia 1944 roku zostały wyprowadzone w stronę punktu zbornego na terenie targowiska "Zieleniak" i tam zamordowane w budynku sąsiadującej szkoły.

"Dokument jest z jednej strony świadectwem heroicznej postawy personelu Instytutu, który w niezwykle trudnych warunkach starał się zapewnić chorym najlepszą możliwą opiekę, a z drugiej – zapisem dramatycznego losu pacjentek, pacjentów i pracowników, którzy stali się ofiarami pacyfikacji" - zaznaczono w komunikacie.

Prezentacja "Księgi Ruchu Chorych" Instytutu Radowego
Prezentacja "Księgi Ruchu Chorych" Instytutu Radowego
Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Cztery miesiące czyścili, odkażali, wzmacniali

W chwili odnalezienia dokument był w bardzo złym stanie. Trafił do pracowni Archiwum Akt Nowych. Prace konserwatorskie trwały ponad cztery miesiące. Prowadziły je Ewa Langowska oraz Iwona Wojciechowska. - Stan zachowania księgi określiliśmy jako bardzo zły. Obiekt był silnie zdeformowany, zabrudzony i zakażony mikrobiologicznie - opisuje Langowska.

Prace rozpoczęto od oczyszczenia księgi w komorze z tlenkiem etylenu. Potem księgę rozebrano i oczyszczono karty. Przeszła też kąpiele wodne i wzmacnianie strukturalne. Podklejono przetarcia i uzupełniono ubytki. Na koniec karty zdigitalizowano, a księgę ponownie zszyto. Prace trwały ponad cztery miesiące.

- Naszą misją jest nie tylko przechowywanie dokumentów, ale przede wszystkim zachowanie pamięci o ludziach, których historie zostały w nich zapisane - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor archiwum Mariusz Olczak. Jak dodał, to "niezwykłe źródło historyczne, które posłuży następnym pokoleniom do badań nad dziejami Warszawy i samej dzielnicy Ochota".

Siedziba Narodowego Instytutu Onkologii
Siedziba Narodowego Instytutu Onkologii
Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Oryginał trafił do Archiwum Akt Nowych

Podczas środowej uroczystości "Księga Ruchu Chorych" została oficjalnie przekazana do Archiwum Akt Nowych. Narodowy Instytut Onkologii otrzymał natomiast kopię konserwatorską, która będzie wykorzystywana do celów badawczych i wystawienniczych.

"Prezentacja Księgi ma przede wszystkim wymiar społeczny i symboliczny - przywraca pamięć o konkretnych ludziach, którzy ponad 80 lat temu znaleźli się w murach Instytutu Radowego, a których losy w wielu przypadkach urywają się wraz z wybuchem Powstania Warszawskiego" - podsumował Narodowy Instytut Onkologii.

Prezentacja "Księgi Ruchu Chorych" Instytutu Radowego z lat 1943–1944
Prezentacja "Księgi Ruchu Chorych" Instytutu Radowego z lat 1943–1944
Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Historia WarszawyPowstanie WarszawskieII wojna światowa
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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