Kot dwa dni siedział w rurze. Żeby go wyciągnąć, musieli skuć ścianę

Kot wpadł do rury odprowadzającej deszczówkę przy jednym z bloków na Ochocie. Do zdarzenia doszło w długi weekend, więc zwierzak aż dwa dni czekał na pomoc. Podczas akcji wyciągania go z rury pomagało kilkanaście osób. Trzeba było skuć kawałek posadzki i ściany.

Jak ustalili wezwani przez mieszkańców strażnicy miejscy, kot wpadł do rury 5 czerwca. To właśnie tego dnia lokatorzy po raz pierwszy usłyszeli przerażające miauczenie. Niestety, ze względu na to, że administracja budynku była nieczynna nie można było dostać się do uwięzionego zwierzaka. - Uczynni sąsiedzi przez dwie doby podawali mu - spuszczając na sznurku - wodę i jedzenie - przekazał Jerzy Jabraszko ze straży miejskiej.