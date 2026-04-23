Ochota Przerobiła trójkę na ósemkę. Parkowała na niebieskiej kopercie Oprac. Alicja Glinianowicz |

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło we wtorek. Strażnicy miejscy z Ochoty podczas kontroli zauważyli modyfikację karty parkingowej, uprawniającej do korzystania z koperty dla osób z niepełnosprawnościami.

Przerobiła trójkę na ósemkę

"Na dokumencie, włożonym za szybę samochodu stojącego na kopercie ktoś przerobił trójkę na ósemkę. Dzięki temu przedłużył ważność dokumentu do 2028 roku" - podała straż miejska.

Strażnicy wezwali na miejsce holownik oraz zawiadomili policję. W czasie oczekiwania na przyjazd lawety, przy samochodzie pojawiła się kierująca.

Korzystała z miejsca dla osób z niepełnosprawnościami bezprawnie Źródło: Straż miejska

"45-letnia kobieta przyznała się do przeróbki dokumentu, należącego do zmarłej, bliskiej osoby. Liczyła, że będzie mogła za darmo parkować w strefie płatnego parkowania oraz korzystać z miejsc dla osób z niepełnosprawnościami" - przyznali strażnicy.

Za fałszerstwo grozi więzienie

Kobieta została ukarana mandatem za bezprawne korzystanie z niebieskiej koperty w wysokości 800 złotych i sześcioma punktami karnymi. Do tego dochodzą: koszt wezwania holownika oraz odpowiedzialność karna. Za fałszerstwo może jej grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.