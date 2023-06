Ratusz o konkursie na modernizację Skry. "Dosłownie za kilka dni"

Dosłownie za kilka dni, na pewno do końca czerwca, poznamy zwycięzcę konkursu na projekt etapu drugiego, czyli stadion lekkoatletyczny główny i halę sportową na Skrze - poinformowała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy

Wkomponowane w zieleń

Pierwszy etap prac obejmuje budowę stadionu treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu, zapleczem i trybunami, strefę rzutów oraz boisko do rugby. W pozostałej części stanowiącej obszar ogólnodostępny, otwarty na park Pole Mokotowskie, powstanie strefa parkowa i sportowa przeznaczona do rekreacyjnego uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych. W swoim założeniu kompleks sportowy ma być też zapleczem treningowym dla kolejnego etapu modernizacji ośrodka, jakim będzie budowa stadionu głównego.

Kaznowska przekazała, że obiekty sportowe mają być wkomponowane w zieleń, a w tej chwili trwa inwentaryzacja drzewostanu. - Do teraz zinwentaryzowaliśmy na terenie Skry dwa tysiące drzew. Każde drzewo, które będzie usunięte, będzie skompensowane nasadzeniami. Będziemy też stosować ochronę korzeni, na przykład przez pozostawienie murków i fundamentów i wykorzystanie ich jako ławki - zapowiedziała i dodała, że około 15 drzew cennych gatunkowo będzie przesadzonych.

W lipcu negocjacje

Przekazała, że by ochronić 622 piękne graby, specjalnie zmniejszono oczko wodne, przemodelowano też alejki, by nie wycinać drzew. Ratusz szacuje, że prawdopodobnie trzeba będzie na tym terenie wyciąć około 200 drzew - głównie pod boiska. - To i tak mniej niż w pierwszej fazie projektu, gdzie aż tysiąc drzew kolidowało z inwestycją - powiedziała.