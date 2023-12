Z auta po kolizji ukradł siedem tysięcy dolarów, by się ratować zaproponował policjantowi cały łup

43-latek przechodził obok miejsca kolizji. Jak podaje policja, postanowił wykorzystać zamieszanie i z jednego z aut zabrał siedem tysięcy dolarów. Zauważył to jeden z naczelników śródmiejskiej policji. Zatrzymał Gruzina, a ten by się ratować, zaproponował, że odda mu cały swój łup.

W pobliżu ratusza na Ochocie doszło do kolizji drogowej mercedesa z innym pojazdem. - Kierowca mercedesa był na tyle roztargniony, że nie zamknął swojego samochodu, a to natychmiast wykorzystał przechodzący akurat tamtędy 43-latek. Mężczyzna otworzył tylne drzwi, schylił się do środka, a po kilku sekundach włożył coś do kieszeni i pospiesznym krokiem zaczął się oddalać - przekazał w komunikacie podinspektor Robert Szumiata ze śródmiejskiej policji.