Sobieski w bieli i szarości. "Lepiej w ogóle zburzyć"

Jak informowaliśmy niedawno, właściciel hotelu Sobieski przymierza się do jego modernizacji. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jednym z jej elementów ma być przemalowanie elewacji. Tymczasem w czwartek na Facebooku pojawiły się wizualizacje pokazujące, jak hotel może wyglądać po przemalowaniu. Do grafik dotarło stowarzyszenie Ochocianie Sąsiedzi "Prezentujemy wizualizacje, opracowane na zamówienie właściciela przez pracownię C13 Architektura Stosowana z Łodzi. Według naszej wiedzy, powstały one już kilka lat temu. Natomiast oficjalnie zostały dołączone do urzędowego zgłoszenia planowanych prac w lipcu 2022 roku" - piszą w mediach społecznościowych członkowie stowarzyszenia. Nie ma jednak pewności, że to ostateczna wersja zmian, szykowanych przez sieć Radisson Blu.