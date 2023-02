Przestrzeń dla muzyki współczesnej w modernistycznej willi

Wsparcie środowiska muzyki współczesnej

- Dla nas jest to wyjątkowy moment, bo to kolejne otwarcie Społecznej Instytucji Kultury, piątej w Warszawie, ale pierwszej, która zajmuje się muzyką nową. Mam nadzieję, że będzie to miejsce, które będzie wspierać całe środowisko muzyki współczesnej i nowej, a muzycy i muzyczki będą się tu dobrze czuli i dostarczą warszawiakom wielu muzycznych emocji - mówiła podczas otwarcia nowej Społecznej Instytucji Kultury Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy.