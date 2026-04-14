Ochota

Umowa na halę podpisana, stadion nadal w sferze marzeń

Wizualizacja hali na Skrze
Rafał Trzaskowski o budowie hali na Skrze
Źródło: TVN24
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał umowę z wykonawcą hali sportowej na Skrze. Obiekt z widownią na sześć tysięcy miejsc ma służyć przede wszystkim koszykarzom Legii i siatkarzom Projektu. Remont głównego stadionu lekkoatletycznego cały czas stoi pod znakiem zapytania, warunkują go marzenia olimpijskie.

Hala powstanie od strony ulicy Ondraszka (choć oficjalny adres to Wawelska), w miejscu, gdzie kiedyś znajdowały się odkryte baseny. Umowa, którą we wtorek podpisali Rafał Trzaskowski i prezes Mirbudu Jerzy Mirgos opiewa na 237 milionów złotych. Budowa rozpocznie się jeszcze w kwietniu i ma zostać ukończona w ciągu nieco ponad dwóch lat (w kontrakcie zapisano dokładnie 810 dni).

- Jest to jeden z wielu obiektów sportowych, jakie nasza spółka budowała w ostatniej dekadzie. Mamy na koncie między innymi dużą halę Uranię w Olsztynie czy dużą halę w Gliwicach. Myślę, że to wyzwanie nie będzie stanowiło dla nas większego problemu. Możemy ręczyć za terminowe i zgodne ze sztuką budowlaną wykonawstwo - powiedział podczas konferencji prasowej Jerzy Mirgos.

Inwestycja, której boją się ochocianie

Projekt budynku to dzieło pracowni Bujnowski Architekci ATJ Architekci, został wyłoniony w konkursie architektonicznym trzy lata temu. Hala w dużej części będzie wchodzić kilka metrów w grunt, aby nie dominować nad krajobrazem i zmieścić się w limitach planu miejscowego. Koncepcja zakładała zielony dach oraz drewniane, ale mocno przeszklone, elewacje. Nie przewidziano podziemnego parkingu.

Jej lokalizacja w bliskim sąsiedztwie Pola Mokotowskiego i osiedli Starej Ochoty budziła poważne obawy mieszkańców i aktywistów - dotyczyły przede wszystkim hałasu, parkowania, przyrody. Prezydent stolicy zapewniał we wtorek, że "wszystkie podnoszone obawy zostały rozwiane". Hala ma mieć odpowiednie zabezpieczenia akustyczne, a parkowanie w dni meczowe zorganizowane będzie z myślą o mieszkańcach.

- Podjęliśmy jasne deklaracje, że nie będzie tu imprez komercyjnych pozasportowych, czego bali się mieszkańcy - przypomniał Rafał Trzaskowski. W tym kontekście pojawiły się obawy, czy zarządzający halą OSiR wyjdzie "na swoje", gdy przeznaczenie obiektu będzie zawężone do sportu. Prezydent Trzaskowski przyznał, że dokładnych wyliczeń finansowych w tym zakresie jeszcze nie ma.

Boją się hałasu i zalewu aut. Awantura o niechcianą halę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Boją się hałasu i zalewu aut. Awantura o niechcianą halę

Piotr Bakalarski

Dom koszykarskiej Legii, co z Dzikami?

Obiekt będzie nowym domem koszykarskiej Legii, która obecnie gra i trenuje w niedużej hali przy Obrońców Tobruku. Pierwotnie była hangarem dla śmigłowców, przez lata wielokrotnie modernizowanym. Ale zdarzało się, że mecze w europejskich pucharach musiała rozgrywać w Arenie Ursynów czy na Torwarze. Problem z dostępnością tego drugiego sprawił, że pojawiało się zagrożenie, że Wojskowi na mecze domowe będą musieli jeździć do Radomia. Za dwa i pół roku legioniści mają się ostatecznie wynieść z Bemowa i scenariusz radomski im nie zagrozi.

- Hala z zapleczem sportowym, salą treningową, świetną strefą vipowską to spełnienie marzeń każdej drużyny klubowej. Ta hala jest gamechangerem – skomentował w rozmowie z dziennikarzami Jarosław Jankowski, przewodniczący rady nadzorczej i współwłaściciel koszykarskiej Legii Warszawa.

Swoje mecze na Skrze mają rozgrywać także siatkarze PGE Projektu Warszawa. Otwarta pozostaje kwestia Dzików, czyli drugiego warszawskiego klubu koszykarskiego na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Wiceprezydentka stolicy Renata Kaznowska nie ukrywała, że pierwszeństwo będzie mieć Legia, jako zespół znacznie starszy (97 lat tradycji), bardziej utytułowany (siedmiokrotny mistrz Polski) i z większą bazą kibicowską.

- Legia przeniesie się tutaj całkowicie - treningi i mecze, Projekt ma rozgrywać mecze, z Dzikami też jesteśmy w rozmowie. Ale obawiam się, że hala nie będzie w stanie pomieścić meczów trzech drużyn, szczególnie w fazach play off. W dużej mierze będzie to zależało od kalendarza, on jest nieubłagany - przyznała Kaznowska.

Wizualizacja hali na Skrze
Wizualizacja hali na Skrze
Źródło: Bujnowski Architekci, ATJ Architekci/UM Warszawa
Wizualizacja hali na Skrze
Wizualizacja hali na Skrze
Źródło: Bujnowski Architekci, ATJ Architekci/UM Warszawa
Wizualizacja hali na Skrze
Wizualizacja hali na Skrze
Źródło: Bujnowski Architekci, ATJ Architekci/UM Warszawa
Wizualizacja hali na Skrze
Wizualizacja hali na Skrze
Źródło: Bujnowski Architekci, ATJ Architekci/UM Warszawa

Stadion lekkoatletyczny a plany olimpijskie

Przypomnijmy. Inwestycja w odzyskanym po kilkunastoletniej batalii sądowej terenie Skry została podzielona na trzy etapy. W pierwszym wybudowany został lekkoatletyczny stadion treningowy, strefa rzutów, boisko do rugby i ich rekreacyjne otoczenie (by ukończyć je w 100 procentach Warszawa musi odzyskać brakujący pas terenu, sprawa jest w sądzie, pisaliśmy o niej szeroko na tvnwarszawa.pl). W drugim powstanie rzeczona hala koszykarsko-siatkarska. Trzeci, największy i najdroższy, dotyczy modernizacji głównego stadionu lekkoatletycznego, który dziś jest ruiną, wyglądem trybun przypominającym bardziej rzymskie Koloseum niż nowoczesny obiekt sportowy.

- Proces odnowy Skry będzie kontynuowany. Mam nadzieję, że po wybudowaniu hali, będziemy mogli rozmawiać bardziej konkretnie o przyszłości stadionu lekkoatletycznego - zapewnił Rafał Trzaskowski. Ale wszelkie decyzje w tej sprawie warunkował staraniami Polski i Warszawy o organizację Igrzysk Olimpijskich w 2040 lub 2044 roku. Na razie, jak przypomniał, w budżecie miasta zarezerwowane są pieniądze wyłącznie "na prace przygotowawcze, czyli przeróżnego rodzaju ekspertyzy - 17 milionów złotych".

W czerwcu ma być gotowa szczegółowa analiza przygotowywana w Ministerstwie Sportu i Turystyki, która da odpowiedź na kluczowe pytania, także dotyczące Skry. - Jeśli areną lekkoatletyczną ma być przebudowany Stadion Narodowy, to Skra nie będzie musiała być tak duża, będzie mogła mieć mniejszą widownię - wyjaśniał Trzaskowski. - Rozpoznajemy możliwe opcje, sprawdzamy warunku techniczne, pytamy, co na to konserwator zabytków - dodał prezydent.

Jednocześnie nie ukrywał, że rozgrywającym będzie tu rząd ("stosujemy się do decyzji na najwyższym szczeblu"), a Warszawa sama nie udźwignie przebudowy stadionu lekkoatletycznego niezależnie od jego docelowej wielkości ("na pełen stadion pieniędzy w budżecie miasta nie mamy").

Wybudują całoroczne lodowisko. Dorzuciło się ministerstwo
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wybudują całoroczne lodowisko. Dorzuciło się ministerstwo

Piotr Bakalarski
Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bujnowski Architekci, ATJ Architekci/UM Warszawa

Czytaj także:
ropa naftowa baryłka paliwo
Uwierzyły w szybki zysk, "zainwestowały" w ropę naftową
Wypadek w Łomiankach
W dniu wypadku "wypił około litra wódki", miał zakazy prowadzenia
Magdalena Gruszczyńska
Narkotyki znalazł Szron
Kłopoty pasażera, grozi mu 10 lat więzienia
Uszkodził radiowóz, wyzywał policjantów i matkę
Pijany i agresywny 16-latek
Praga Południe
Prace remontowe na S8 prowadzone będą tylko w nocy
Rozpoczyna się remont trasy S8. Etapy i nocne prace
Targówek
CBŚP i Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemcom
"Skala procederu docelowo mogła obejmować nawet kilka tysięcy osób"
Dziki pojawiły się na kampusie AWF
Na kampusie AWF na świat przyszły młode dziki. Apel uczelni
Bielany
Wrak, który stał się dowodem w sprawie o przestępstwo
To nie był "zwyczajny" wrak
Praga Południe
Obywatel Indii z przerobionymi dokumentami zatrzymany na lotnisku Warszawa-Modlin
Wpadka 32-latka w Modlinie. Miał w paszporcie podrobione stemple
Najpierw ukradli pojazd, a potem porzucili go, zakopując w piasku
Nastolatkowie ukradli auto i próbowali ukraść koparkę. Dla "zabawy"
Wilanów
Przepełniony śmietnik na osiedlu Saska na Gocławiu
Kolejna dzielnica tonie w śmieciach
Praga Południe
dachowanie-2
Sześć rozbitych aut, dwie ofiary i nagranie, które mrozi krew w żyłach
Dariusz Gałązka
Próbował uniknąć kontroli, miał blisko 2,5 promila alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Finał 40. urodzin: pościg i 2,5 promila alkoholu
Obława na Ursynowie
Pościg i zderzenie z radiowozem. Policyjna obława na Ursynowie
Ursynów
Nowy asfalt na prawym pasie Alei Krakowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Zwężenie na wyjeździe z Warszawy. Kierowcy pojadą jednym pasem
Włochy
Wypadek w Łomiankach
Dwie ofiary wypadku. Zatrzymania po ucieczce. Ważny apel
Tłumy w Wawrze oczekują na autobus
Otwock odcięty od pociągów. Tłoczno w popołudniowym szczycie
Zderzenie na S7
Zderzenie na S7. Jedno z aut obróciło się
Włochy
Brutalny atak nożem w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura i atak nożem. 28-latka jest w śpiączce. Areszt dla podejrzanego
Śródmieście
Policja dronem skontrolowała kierowców
Kierowca zatrzymał się w ostatniej chwili. Dron latał nad przejściem
Ukradł datki z kościoła i uciekł
Wyniósł z kościoła skarbonę z datkami. Ukrył się w truskawkach
Autobus z przyczepką
Autobusy do Kampinosu będą jeździć z przyczepkami na rowery
Zderzenie auta z motocyklem
Motocyklista w szpitalu po wypadku z udziałem znanego muzyka
Oszustwo "na policjanta". Sprawca został aresztowany
Podawali się za policjanta i prokuratora. 88-latek stracił pieniądze
Zderzenie trzech aut na Ursynowie
Trzy auta zderzyły się na Ursynowie
Ursynów
Wypadek w miejscowości Badów Górny
Pijany kierowca rozbił auto na drzewie. Pasażer nie żyje
Zawyją syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Zawyją syreny alarmowe na Woli
Śródmieście
Pożar ciężarówki na Wisłostradzie
Ciężarówka w ogniu na Wisłostradzie
Bielany
Ukrył się przed policją na strychu zawinięty w dywan
By ukryć się przed policją, zawinął się w dywan
Wypadek w Łomiankach
Koszmarny wypadek w Łomiankach, dwie ofiary

