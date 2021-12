Zakończyli naśnieżanie jedynego takiego obiektu na Mazowszu. Górka Szczęśliwicka gotowa dla narciarzy

Jak przypomina stołeczny ratusz, stok na Ochocie ma długość ponad 200 metrów, a do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów są dwa wyciągi: krzesełkowy i talerzykowy oraz taras widokowy. Oświetlony stok otwarty jest codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00, a użytkownicy mają do wyboru dwa systemy karnetowe – czasowe i punktowe.