"Był jedną z ważniejszych postaci polskiej konspiracji". Zdjęcia i listy przyjechały z Afryki

Jedna z ważniejszych postaci polskiej konspiracji, po wojnie zapomniany

W ocenie Olczaka, "jest to w procesie gromadzenia dokumentacji AK moment bardzo szczególny, który mógłbym porównać do przekazania z Argentyny dokumentów Dowódcy Batalionu Zośka i Brygady Dywersji 'Broda 53' Ryszarda Białousa. Tym razem te dokumenty przyjechały z Afryki. Jest wśród nich wiele fotografii, na jednej prawdopodobnie Kiwerski trzyma na ręku swoją córeczkę Barbarę".

Miała rok, kiedy jej ojciec zginął na Wołyniu

Przeprowadził akcję "Odwet Kolejowy"

20 sierpnia 1939 roku wyjechał do Grodna. Tam objął stanowisko oficera operacyjnego sztabu 33. Dywizji Piechoty (rezerwowej), a następnie Grupy Operacyjnej "Polesie". Po kapitulacji pod Kockiem (5 października 1939) wrócił do Warszawy. Od grudnia tego roku dołączył do sztabu dywersji (referatu III c) oddziału III KG ZWZ, a od kwietnia 1940 roku był oficerem operacyjnym i zastępcą mjr. F. Niepokólczyckiego, komendanta nowo utworzonego Związku Odwetu KG AK.