Zderzył się z innym autem i dachował. Był pijany

Zdarzenie drogowe na Alejach Jerozolimskich, Warszawa Źródło: Grzegorz/Kontakt24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zderzenia doszło w czwartek około godziny 5 przed wiaduktem na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich z ulicami Mszczonowską i Śmigłowca. - Auto sprawcy tego zderzenia, kierującego fiatem seicento, dachowało. Mężczyzna został zabrany do szpitala z urazem nogi - informuje podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

I dodaje, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało, że miał w organizmie ponad dwa promile.

Jak wyjaśnia podkom. Wiśniewski, zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja, a kierowca fiata seicento będzie odpowiadał za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Nagranie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

OGLĄDAJ: Powitaj z nami Nowy Rok. Oglądaj TVN24