Zderzył się z innym autem i dachował. Był pijany

Do zderzenia doszło w czwartek około godziny 5 przed wiaduktem na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich z ulicami Mszczonowską i Śmigłowca. - Auto sprawcy tego zderzenia, kierującego fiatem seicento, dachowało. Mężczyzna został zabrany do szpitala z urazem nogi - informuje podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.
I dodaje, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało, że miał w organizmie ponad dwa promile.
Jak wyjaśnia podkom. Wiśniewski, zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja, a kierowca fiata seicento będzie odpowiadał za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.
Nagranie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.
Autorka/Autor: kk/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Grzegorz / Kontakt24