Potrzebne są artykuły do sprzątania. Miejska zbiórka dla powodzian niebawem się zakończy

czytaj dalej

38-latek usłyszał zarzut usiłowania pozbawienia 11-latka wolności. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Ciechanowie (Mazowieckie). Policja ustaliła, że mężczyzna zepchnął z roweru chłopca i próbował go wciągnąć do samochodu. Uniemożliwili to przechodnie.