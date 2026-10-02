Ochota Przechodzień znalazł ciało mężczyzny. "Miał zmasakrowaną twarz" Katarzyna Kędra |

W Parku Pięciu Sióstr znaleziono ciało mężczyzny Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Ciało mężczyzny znalazł w piątek przechodzień. - Miał widoczne obrażenia, zmasakrowaną twarz. Wokół niego były porozrzucane różne przedmioty - opisuje mieszkaniec, który dokonał makabrycznego odkrycia (chce pozostać anonimowy). Jak dodaje, od razu zadzwonił na numer alarmowy 112.

Ciało mężczyzny w Parku Pięciu Sióstr Ciało mężczyzny w Parku Pięciu Sióstr Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Ciało mężczyzny w Parku Pięciu Sióstr Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Ciało mężczyzny w Parku Pięciu Sióstr Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Ciało mężczyzny w Parku Pięciu Sióstr Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Ciało mężczyzny w Parku Pięciu Sióstr Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Ciało mężczyzny w Parku Pięciu Sióstr Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Policja zna tożsamość mężczyzny

O zdarzenie zapytaliśmy policję.

- O godzinie 7 otrzymaliśmy informację, że w Parku Pięciu Sióstr leży mężczyzna. Na miejsce zadysponowano nasz patrol oraz zespół ratownictwa medycznego. Okazało się, że mężczyzna nie żyje. Denatem jest 31-letni obywatel Indii - informuje oficer prasowa policji na Ochocie aspirant Małgorzata Gębczyńska. - Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora - dodała.

Policjanci, pracujący pod nadzorem prokuratora, ustalają okoliczności śmierci 31-latka. Czy dopuszczają, że doszło do morderstwa?

- Potwierdzam, że mężczyzna ma obrażenia na twarzy. Na razie ich powód nie jest znany. Na ten moment nic nie wskazuje na to, by był to napad na tle rabunkowym, dlatego, że posiadał przy sobie wszystkie wartościowe przedmioty - przekazuje policjantka.

Ciało leżało w zaroślach

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Ciało znajduje się w zaroślach, niedaleko przystanku autobusowego, naprzeciwko Dworca Zachodniego, po stronie Alej Jerozolimskich - doprecyzował nasz reporter. Jak dodał, teren został wygrodzony taśmą. Swoją pracę wykonują tam policyjni technicy.