Budowa tunelu tramwajowego. Będą zmiany w Alejach Jerozolimskich

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego. Zmiany w komunikacji miejskiej na Grójeckiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

We wtorkowym komunikacie stołeczny ratusz poinformował, że strop tunelu pod zamkniętą jezdnią Alej Jerozolimskich został już zasypany. Obecnie trwa odtwarzanie jezdni. Niebawem ruch zostanie przełożony na drugą nitkę, dzięki temu ruszą prace przy kolejnej części tunelu, od strony Dworca Zachodniego.

Budowa linii tramwajowej do Dworca Zachodniego Źródło: UM Warszawa

Zmiany w ruchu

Zmiany w ruchu zostaną wprowadzone w nocy z piątku na sobotę. Kierowcy wrócą na jezdnię Alej Jerozolimskich prowadzącą do centrum, a zamknięta zostanie ta w kierunku Włoch i Ursusa. "Na otwartej jezdni zostaną wytyczone po trzy pasy w każdym kierunku – szersze niż teraz. Ogólnodostępne pasy będą miały po trzy metry, a buspasy będą jeszcze szersze. Pojadą nimi autobusy, taksówki, motocykle i pojazdy MTON" - wskazał ratusz.

Urzędnicy wyjaśnili też, że kierowcy zjeżdżający z ronda Zesłańców Syberyjskich w kierunku centrum na fragment przy budowanym tunelu wjadą jednym pasem, obok którego będzie buspas. Jeden pas mniej będzie także na wiadukcie nad rondem. Z kolei jadący w kierunku Włoch przejadą na drugą nitkę przy wjeździe na Dworzec Zachodni, a na właściwą wrócą przed wiaduktem.

Autobusy miejskie jadące z obu kierunków zatrzymają się na tymczasowych przystankach przed zwężonym fragmentem Alej Jerozolimskich. Natomiast autobusy PKS nadal będą dojeżdżały na Dworzec Zachodni, ale zmieni się dojście do peronów. Zamknięty będzie chodnik po stronie dworca. Pasażerowie przejdą przez parking.

Zmiana organizacji ruchu w Alejach Jerozolimskich Źródło: UM Warszawa

Postęp prac

Urzędnicy wskazali, że konstrukcja podziemnego przystanku tramwajowego jest gotowa.

"Na poziomie -1 stacji Warszawa Zachodnia trwają prace wykończeniowe i instalacyjne. W drugiej połowie czerwca, zgodnie z harmonogramem zgłoszonym przez wykonawcę, Tramwaje Warszawskie wspólnie z PKP PLK planują zgłosić ten poziom do odbiorów. Całe przejście – od Alej Jerozolimskich do peronów kolejowych - zostanie udostępnione po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Po odebraniu części -1 roboty będą prowadzone za wygrodzeniem – na poziomie -2" - wyjaśnił ratusz.

Równolegle wykonawca inwestycji kontynuuje prace przy budowie stropu tunelu w Parku Pięciu Sióstr. Tunel jest budowany metodą podstropową (od góry do dołu). Na przełomie czerwca i lipca rozpoczną się prace pod gotowymi fragmentami stropu.

Budowa linii tramwajowej do Dworca Zachodniego Źródło: UM Warszawa

Tramwaj do Dworca Zachodniego

Tramwajowe torowisko do Dworca Zachodniego jest częścią trasy, która połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. Wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. powstaje około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z tunelem pod parkiem Pięciu Sióstr. Podziemny przystanek będzie połączony schodami ruchomymi i windami z przejściem podziemnym prowadzącym do peronów kolejowych.

Pasażerowie dojadą tramwajem do Grójeckiej w pięć minut, do placu Narutowicza w 10 minut, a do stacji metra Politechnika - w 15 minut. Według szacunków z nowej trasy skorzysta ponad 1,2 miliona pasażerów rocznie.

Podziemny przystanek pod Dworcem Zachodnim Źródło: Tramwaje Warszawskie