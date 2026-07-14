Ochota Białoruska pływaczka zaatakowana na Dworcu Zachodnim Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Dworzec autobusowy najlepsze lata ma za sobą Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: ESTEBAN BIBA/PAP/EPA

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Sprawę nagłośniła w mediach społecznościowych Natalia Radzina, redaktorka naczelna portalu Karta'97, poruszającego kwestie praw człowieka w Białorusi i przyjaciółka zaatakowanej Alaksandry Hierasimienii.

Do ataku miało dojść 10 lipca, na dworcu autobusowym Warszawa Zachodnia. "Podszedł do niej nieznany 35-letni mężczyzna, który uderzył ją pięścią w głowę. Nie wypowiedział ani słowa i natychmiast wyszedł, a Sasha nie zrozumiała od razu, co się stało, z szoku i bólu" - napisała w poście Natalia Radzina.

Jak dodała, nikt nie wezwał pomocy i nie zwracał uwagi na to, co się stało.

Poszkodowana zgłosiła sprawę na policję. Jak przekazała Natalia Radzina, Aleksandra Hierasimienia zawiadomienie złożyła w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa III.

Sierżant Klaudia Śliwka z KRP III potwierdziła przyjęcie zgłoszenia. - Prowadzimy czynności w tej sprawie. Został zabezpieczony monitoring – przekazała policjantka.

Sportsmenka i aktywistka

"Na razie nie wyciągam wniosków z tej historii i mam nadzieję, że napastnik jednak zostanie znaleziony. Chcę tylko przypomnieć, że Alaksandra to nie tylko znana białoruska sportsmenka. Za udział w protestach w 2020 roku w Mińsku skazano ją na 12 lat pozbawienia wolności i skonfiskowano cały jej majątek. W Polsce otrzymała azyl polityczny i mam nadzieję, że sprawa napadu na nią zostanie należycie zbadana" - podsumowała we wpisie Natalia Radzina.

Alaksandra Hierasimienia to białoruska pływaczka. W 2011 roku zdobyła złoty medal mistrzostw świata na 100 metrów stylem dowolnym. Na swoim koncie na też srebrny medal mistrzostw świata z 2007 roku, zdobyty na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym. Z kolei na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku sportsmenka zdobyła srebrne medale na dystansach 50 i 100 metrów stylem dowolnym, a w 2016 roku w Rio de Janeiro - brązowy medal na dystansie 50 metrów.