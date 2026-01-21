Warszawa bez stoku narciarskiego na ferie. Nie ma też wyznaczonych miejsc dla sanek

Równoległy do Górki Szczęśliwickiej stok pełni nieoficjalną funkcję górki saneczkowej Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

"Jazda na sankach to jedna z najpopularniejszych zimowych atrakcji. W warszawskich parkach nie mamy wyznaczonych miejsc do tego rodzaju aktywności" - przekazali stołeczni ogrodnicy z Zarządu Zieleni. Przeszkodą są m.in. drzewa, krzewy, mała architektura, latarnie, ciągi piesze i rowerowe.

Ogrodnicy zaznaczyli, że jazda na sankach w wielu miejscach stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia, a także dla roślin, w tym nowych nasadzeń.

Niewielkie pagórki z dala od ulic

"Oczywiście nikomu nie odmawiamy prawa do dobrej, odpowiedzialnej zabawy z dziećmi, pod warunkiem że odbywa się pod nadzorem dorosłych opiekunów, którzy są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo swoim pociechom" – podkreślił Zarząd Zieleni.

Aby bezpiecznie korzystać z uroków zimy, należy wybierać niewielkie pagórki z dala od ruchliwych ulic, parkingów i ciągów komunikacyjnych; sprawdzić trasę, żeby jazda na sankach nikomu nie zagrażała i nie skutkowała np. zniszczeniem roślinności. Sanki muszą być w dobrym stanie, a dziecko powinno być ubrane w kask i rękawice. Nie należy też doczepiać sanek do samochodów i innych pojazdów mechanicznych.

Stołeczni ogrodnicy zaapelowali również, by nie wchodzić na lód rzek, stawów, jezior czy kanałów – cienka lub nierówna pokrywa lodowa może w każdej chwili załamać się pod ciężarem.

Warszawa bez stoku narciarskiego

Warszawskie dzieci w tym roku nie mogą skorzystać z jedynego stoku narciarskiego w stolicy – Górki Szczęśliwickiej. Transportowy Dozór Techniczny zakazał korzystania z działających ponad 25 lat wyciągów, które nie były już bezpieczne.

Operator górki (Aktywna Warszawa) ogłosił przetarg na wykonywanie prac naprawczych, w tym wymianę wyciągów narciarskich, modernizację systemu naśnieżania, oświetlenia stoku oraz inne prace instalacyjne i infrastrukturalne.

Umowę na wykonywanie projektu i realizację inwestycji podpisano w lipcu 2025 roku z terminem zakończenia w czerwcu 2026 roku.

- W 2025 r. wykonawca opracował projekt budowlany oraz zrealizował niezbędne prace przygotowawcze, w tym inwentaryzację terenu, badania gruntu i pomiary geodezyjne. Uzyskano również zgodę na rozbiórkę infrastruktury przeznaczonej do demontażu. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę nowych wyciągów - przekazał zastępca dyrektora Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa Bartłomiej Stępień.

Ferie w Warszawie zaczęły się w poniedziałek i potrwają do 1 lutego.