Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Warszawa bez stoku narciarskiego na ferie. Nie ma też wyznaczonych miejsc dla sanek

W Bieszczadzkim Parku Narodowym na szlakach pieszych obowiązuje całkowity zakaz zjazdów na nartach, deskach snowboardowych, sankach oraz tzw. jabłuszkach.
Równoległy do Górki Szczęśliwickiej stok pełni nieoficjalną funkcję górki saneczkowej
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
W województwie mazowieckim trwają ferie zimowe. Pogoda sprzyja aktywnościom na zewnątrz, szczególnie jeździe na sankach. Stołeczny Zarząd Zieleni przypomina, gdzie można robić to bezpiecznie. W tym roku, ze względu na zły stan techniczny, zamknięty jest jedyny stok narciarski w stolicy.

"Jazda na sankach to jedna z najpopularniejszych zimowych atrakcji. W warszawskich parkach nie mamy wyznaczonych miejsc do tego rodzaju aktywności" - przekazali stołeczni ogrodnicy z Zarządu Zieleni. Przeszkodą są m.in. drzewa, krzewy, mała architektura, latarnie, ciągi piesze i rowerowe.

Ogrodnicy zaznaczyli, że jazda na sankach w wielu miejscach stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia, a także dla roślin, w tym nowych nasadzeń.

Niewielkie pagórki z dala od ulic

"Oczywiście nikomu nie odmawiamy prawa do dobrej, odpowiedzialnej zabawy z dziećmi, pod warunkiem że odbywa się pod nadzorem dorosłych opiekunów, którzy są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo swoim pociechom" – podkreślił Zarząd Zieleni.

Aby bezpiecznie korzystać z uroków zimy, należy wybierać niewielkie pagórki z dala od ruchliwych ulic, parkingów i ciągów komunikacyjnych; sprawdzić trasę, żeby jazda na sankach nikomu nie zagrażała i nie skutkowała np. zniszczeniem roślinności. Sanki muszą być w dobrym stanie, a dziecko powinno być ubrane w kask i rękawice. Nie należy też doczepiać sanek do samochodów i innych pojazdów mechanicznych.

Stołeczni ogrodnicy zaapelowali również, by nie wchodzić na lód rzek, stawów, jezior czy kanałów – cienka lub nierówna pokrywa lodowa może w każdej chwili załamać się pod ciężarem.

Warszawa bez stoku narciarskiego

Warszawskie dzieci w tym roku nie mogą skorzystać z jedynego stoku narciarskiego w stolicy – Górki Szczęśliwickiej. Transportowy Dozór Techniczny zakazał korzystania z działających ponad 25 lat wyciągów, które nie były już bezpieczne.

Operator górki (Aktywna Warszawa) ogłosił przetarg na wykonywanie prac naprawczych, w tym wymianę wyciągów narciarskich, modernizację systemu naśnieżania, oświetlenia stoku oraz inne prace instalacyjne i infrastrukturalne.

Umowę na wykonywanie projektu i realizację inwestycji podpisano w lipcu 2025 roku z terminem zakończenia w czerwcu 2026 roku.

- W 2025 r. wykonawca opracował projekt budowlany oraz zrealizował niezbędne prace przygotowawcze, w tym inwentaryzację terenu, badania gruntu i pomiary geodezyjne. Uzyskano również zgodę na rozbiórkę infrastruktury przeznaczonej do demontażu. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę nowych wyciągów - przekazał zastępca dyrektora Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa Bartłomiej Stępień.

Ferie w Warszawie zaczęły się w poniedziałek i potrwają do 1 lutego.

Autorka/Autor: dg/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZimaFerie zimowe
Czytaj także:
Policja zatrzymała mężczyznę
Jeden wpadł na gorącym uczynku, drugiego dopadła "Kobra"
Praga Południe
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Jest opinia psychiatryczna Mieszka R. podejrzanego o morderstwo na UW
Śródmieście
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na torach, opóźnione pociągi regionalne
Rembertów
"Największe uderzenie w przestępczość narkotykową w historii UE"
Ponad 100 zatrzymanych, wielu w Polsce. "Największe w historii Unii" uderzenie
TVN24
Szambiarki stoją w kolejce przez zlewnią w Ząbkach
Sznur szambiarek przed punktem zrzutu. "Rozlewa się" problem z nieczystościami
Dariusz Gałązka
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
"Widziałam, jak krew leci mu po plecach". Świadkowie opisują zabójstwo
Śródmieście
Skrzyżowanie Płaskowickiej i Lanciego
Będzie kolejne rondo na jednej z głównych ulic Ursynowa
Ursynów
Opóźnione są pociągi
Zepsuty pociąg zablokował ruch na linii średnicowej
Ochota
Zespół budowlany Centralnego Biura Studiów Budownictwa Przemysłowego
"Żyletkowiec" został zabytkiem
Śródmieście
Teren ósmego parku
Spacer po parku tylko z kartą wstępu
Ursynów
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat wiedzą, że jest skrajnie niebezpieczna
Klaudia Kamieniarz
Wypadek na Grochowskiej
Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Śledczy postawili zarzuty obojgu kierującym
Praga Południe
collegium humanum
Proces w sprawie Collegium Humanum przeniesiony do Warszawy
Śródmieście
29-latek został zatrzymany
Sądził, że chroni swoje pieniądze i bierze udział policyjnej akcji
Praga Południe
Ponad 700 kontroli, zatrzymane trzy prawa jazdy, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty - to efekty pierwszej w tym roku akcji kontroli aut przewozu osób
700 kontroli, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty
Śródmieście
Policjanci napalili w piecu w domu 50-latka
Z powodu pogody nie mogła dotrzeć do syna z niepełnosprawnością
Okolice
Potrącenie w Żyrardowie
Potrącił 18-latkę na pasach i odjechał
Okolice
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Wyważyli drzwi, z psem tropiącym przeszukali pomieszczenia
Targówek
40-latek dzień przed atakiem na kierownika sklepu opuścił więzienie
Pobił kierownika sklepu, dzień wcześniej wyszedł z więzienia
Żoliborz
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
Wrócili do Polski i zostali zatrzymani na lotnisku
Włochy
Pociąg SKM Impuls na linii S3
Utrudnienia w kursowaniu pociągów. Na torach doszło do wypadku
Ochota
W bagażu pasażera ujawniono pięć kilogramów rafy koralowej
Zbierał je na plaży na Seszelach. Po kontroli na lotnisku ma problemy
Włochy
Sprawa Kajetana P.
Wraca sprawa Kajetana P. Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację
Wola
Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Złamał sądowy zakaz, zginęło pięć osób. Kierowca oskarżony
Okolice
Bramki automatycznej odprawy granicznej
Nowe bramki na Lotnisku Chopina. Odprawy mają być szybsze
Włochy
Zderzenie na Hynka
Zderzenie autokaru i dwóch samochodów
Włochy
Jedno z aut dachowało
Auto dachowało i wpadło na przejście dla pieszych. Sześciolatek nie żyje
Praga Południe
Straż graniczna odesłała z Polski 41 obywateli Gruzji
21 cudzoziemców z nakazem opuszczenia Polski
Śródmieście
Pies błąkał się przy trasie S7
Psy błąkały się po drogach ekspresowych
Okolice
Nowy ośrodek dla osób w kryzysie bezdomności na warszawskiej Woli
Powstało nowe miejsce dla osób w kryzysie bezdomności
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki