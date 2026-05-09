Bała się męża, uciekła z sześcioletnią córką przed blok
Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.
Zgłoszenie dotyczyło awantury domowej. Po dojechaniu na miejsce policjanci zastali kobietę i jej sześcioletnią córkę, które czekały na funkcjonariuszy przed klatką.
Jak oświadczyła zgłaszająca, nietrzeźwy mąż po powrocie do domu zaczął się awanturować, grozić jej i w trakcie kłótni popchnął ją. Przestraszona kobieta wyszła z dzieckiem z domu.
Zatrzymanie i zarzut już następnego dnia
Policjanci w mieszkaniu zastali 38-latka, który został zatrzymany i doprowadzony do ochockiej komendy.
"Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego nad bliskimi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydano mu nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania. Dostał też zakaz zbliżania się do wspólnie zajmowanego lokalu oraz bliskich - przekazała rzeczniczka policji na Ochocie aspirant Małgorzata Gębczyńska.
Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa III