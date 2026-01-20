Zepsuty pociąg zablokował ruch na linii średnicowej

Klimczak o zasypanym Dworcu PKP Mława i o wnioskach z tej sytuacji Źródło: TVN24

Jak przekazuje SKM, w związku ze zdarzeniem "od godz. 18:40 do odwołania wszystkie pociągi SKM linii S1 i S2 w kierunku WSCHODNIM będą kursowały przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion".

Możliwe są opóźnienia do około 30 minut.

O problemach ostrzegają także Koleje Mazowieckie. "W związku z występującymi utrudnieniami na linii średnicowej podmiejskiej, część pociągów może kursować przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa śródmieście, Warszawa Ochota" - podał przewoźnik.