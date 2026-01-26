Awaria pociągu na stacji Warszawa Zachodnia. Opóźnienia

O utrudnieniach poinformowała w poniedziałek rano Szybka Kolej Miejska. Z komunikatu spółki wynika, że na peronie 9 stacji Warszawa Zachodnia zepsuł się pociąg Kolei Mazowieckich. Wpływa to na sytuację wszystkich przewoźników, których składy kursują na odcinku Warszawa Okęcie - Warszawa Gdańska. "Pociągi SKM linii S3, S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut" - ostrzega przewoźnik. Dodatkowo, pociąg SKM linii S4 ze stacji Piaseczno do stacji Zegrze Południowe rozpoczął o 6.41 kurs z pominięciem odcinka Warszawa Wola - Warszawa ZOO, przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna.
Autorka/Autor: kk/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl