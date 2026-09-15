Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Mamy nowe nagrania drona z Bałtyku
Mamy nowe nagrania drona z Bałtyku
Ochota

Uszkodził 14 aut, wjechał w przejście. Biegły zbadał autobus linii 186

|
Wypadek w Warszawie
Rzecznik MZA o wypadku autobusu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Autobus miejski, który na początku lipca wjechał w przejście podziemne przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich w Warszawie, był sprawny technicznie - przekazały Miejskie Zakłady Autobusowe. Prokuratura dysponuje już opinią biegłego o stanie pojazdu. Śledczy nie chcą jednak komentować informacji ujawnionych przez przewoźnika.

Na początku lipca autobus miejski linii 186 wjechał w przejście podziemne przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich. Wcześniej odbył kilometrowy "rajd" po mieście, zderzył się z tramwajem i czternastoma samochodami, z czego jeden także wpadł do przejścia. Sześć osób zostało poszkodowanych.

Tuż po wypadku stołeczna policja podała, że kierowca autobusu mówił o możliwości awarii technicznej Solarisa Urbino 18. Z jego relacji wynikało, że miał problem z hamowaniem. Z kolei osoby związane z Miejskimi Zakładami Autobusowymi wskazywały nieoficjalnie, że mogło dojść do usterki elektroniki odpowiedzialnej za czujniki położenia pedału gazu, skutkującej ciągłym przyspieszaniem autobusu.

"Nie nastąpiła żadna awaria"

Na zlecenie prokuratury przeprowadzone zostały oględziny pojazdu, powstała także ekspertyza biegłego dotycząca stanu technicznego pojazdu. Śledczy zabezpieczyli nagrania z monitoringu i zapisy innych urządzeń pokładowych.

Prezes MZA Jan Kuźmiński przekazał w rozmowie z RMF Maxx, że wszystkie przeprowadzone badania techniczne wykazały, że pojazd był sprawny.

Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter

- Autobus został nam przekazany z powrotem. Trafił do Bolechowa, gdzie oceniona zostanie wielkość strat i zasadność jego odbudowy. Wiemy, że nie nastąpiła w nim żadna awaria ani usterka - mówi nam Adam Stawicki, rzecznik MZA.

Dodaje, że kierowca, który uczestniczył w wypadku, nie pracuje już dla MZA.

Prokuratura nie ujawnia treści opinii

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba potwierdza, że śledczy dysponują już opinią dotyczącą stanu technicznego autobusu.

- Referent zapoznaje się z jej treścią. Na tym etapie nie komentujemy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego - zastrzega rzecznik.

Zniszczenia po wypadku autobusu
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter

Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
autobusProkuraturaKomunikacja Miejska
Czytaj także:
Miejsce wykolejenia pociągu PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin w miejscowości Sokolniki Suche
Koniec utrudnień po tragicznym wypadku na torach
Okolice
W Żyrardowie znaleziono mężczyznę z raną postrzałową
Oddali dwa strzały, mężczyzna umierał na ulicy. Wyrok
Okolice
Prace przeniosą się na jezdnię równoległą do S8
Prace na S8 przenoszą się nad Wisłostradę. Zamknięte pasy i zjazdy
Praga Północ
37-latek został zatrzymany
Policjanci zauważyli źle zaparkowanego tira. Wynik kontroli okazał się zaskakujący
Okolice
Sierżant sztabowy Patryk Bziuk z północnopraskiej komendy ruszył na pomoc seniorce
"Choć jej nogi wystawały na jezdnię, żaden z samochodów nie zatrzymał się"
Okolice
"Szczurowisko" na Muranowie
"Muranowska Ratlandia"
Katarzyna Kędra
Straż graniczna odnalazła narkotyki w przesyłce z Kanady
Drops wskazał przesyłkę z Kanady. Były w niej narkotyki warte cztery miliony
Włochy
Interpelację w sprawie marszu we Lwowie podpisali posłowie PiS, Rozwoju Plus, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej
Szokująca interpelacja prawicy. Posłowie Kaczyńskiego, Brauna, Morawieckiego i Mentzena jednym głosem
Patryk Michalski
Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowinki
Motocyklista zginął po zderzeniu z koparką
Okolice
Policjanci znaleźli podrabiany towar
Znaleźli w sieci oferty sprzedaży, zapukali do jego drzwi
Okolice
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
16-latka zginęła na przejściu dla pieszych. Trwa śledztwo, apel policji
Okolice
Znaleziono trzewik pochwy miecza
"Tysiąc lat leżał niemal na powierzchni ziemi"
Okolice
Linia 521 wciąż będzie dojeżdżać do Dworca Centralnego
Kierowcy autobusów domagali się tego od lat. Jest zgoda Trzaskowskiego
Komunikacja
Zaginiona Honorata Ostrowska-Lesiak
Zaginęła emerytowana lekarka. Policja apeluje o pomoc
Praga Północ
Patrol saperski podczas sierpniowej interwencji na Grzybowskiej
Grzybowska jak pole minowe. "Duża część prac musi być wykonywana ręcznie"
Klaudia Kamieniarz
Wizualizacja stadionu Polonii
Nikt nie chciał budować nowej Polonii. Ratusz uruchamia plan B
Śródmieście
Zderzenie w miejscowości Biały Ług
Coś rozlało się na jezdnię, czołowe zderzenie na zakręcie
Okolice
Starosta Iwona Kurowska
Starosta jak prezydent na defiladzie. Nagranie wywołało burzę w sieci
Okolice
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
Pożar domu jednorodzinnego pod Warszawą. Ranna kobieta
Okolice
Łoś
"Torami biegnie łoś, za nim łowczy i około dwudziestu policjantów"
Śródmieście
Zabójstwo kobiety na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelny atak w mieszkaniu. Nie żyje młoda kobieta, zatrzymano 22-latka
Mokotów
Rzucał petardy, podpalił drzwi domu łatwopalną cieczą
Obserwował dom, groził, rzucał petardami, w końcu podpalił
Okolice
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Kierowca uciekł, pasażerka zmarła. Policja już go znalazła
Okolice
Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Otworzą nowy fragment ulicy i most
Klaudia Kamieniarz
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Zatrzymali go z powodu świateł. Po 48 godzinach usłyszał, że trafi do więzienia
Okolice
pap_20220427_0TP
"Niezidentyfikowane obiekty", zamknięte lotnisko. Samolot zawrócił do Warszawy
Włochy
Pożar auta w garażu podziemnym w Ursusie
Pożar auta w garażu podziemnym. Strażacy walczyli z dużym zadymieniem
Ursus
Falenicka sosna została Warszawskim Drzewem Roku
Falenicka sosna pokonała inne drzewa. Wyniki plebiscytu
Wawer
Policjanci zlikwidowali samochodową dziuplę pod Wołominem
Znaleźli posesję pełną kradzionych aut. Podejrzany ukrył się w budzie dla psa
Okolice
warszawa - Poppy Pix shutterstock_2187083707
26-latek wspiął się na Varso Tower. Grozi mu kara więzienia
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki