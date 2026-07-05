Ochota Autobus wjechał w przejście podziemne, są ranni Filip Czerwiński |

Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Policja otrzymała zgłoszenie o godzinie. 18.22. - Na razie wiemy tylko tyle, że autobus ZTM zatrzymał się na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, a wcześniej uszkodził prawdopodobnie siedem innych pojazdów. Autobus jest z instalacją gazową - przekazał mł. asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Ulica Bitwy Warszawskiej 1920 roku jest obecnie zamknięta. - Na obecną chwilę wiemy, że są trzy osoby poszkodowane - poinformował dyżurny KSP.

Z informacji dziennikarza TVN Warszawa Artura Węgrzynowicza wynika, że u osób, które zostały ranne, nie ma zagrożenia życia. Jak powiedział na antenie, autobus uderzył dachem w strop przejścia z dość dużą siłą i tylko dlatego nie wjechał głębiej, lecz - jak widać na zdjęciu - zatrzymał się na schodach.

Wypadek Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Kierowca autobusu był trzeźwy

Młodszy aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji powiedział na antenie TVN24, że kierowca autobusu linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, a potem z co najmniej kolejnymi siedmioma pojazdami, zanim wjechał do przejścia podziemnego. Był trzeźwy, pozostaje w dyspozycji policji. Zostanie wykonane badanie na obecność u niego środków odurzających.

Policjant potwierdził, że w przejściu podziemnym znalazło się też auto osobowe.