Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Śledztwo prokuratury po wypadku autobusu

|
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Śledztwo prokuratury w sprawie wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Miejski Reporter
W okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich autobus wbił się w przejście podziemne. Wcześniej zderzył się z tramwajem i uszkodził samochody. Śledztwo w sprawie wszczęła prokuratura. Jednym z badanych wątków jest awaria systemu kierowania, sprawdzone zostaną też zapisy z komputera pokładowego.

W sprawie wypadku w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich zostało wszczęte śledztwo. Prowadzi je Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota. O szczegółach prowadzonego śledztwa opowiedziała na antenie TVN24 reporterka Katarzyna Pasikowska-Poczopko.

Jak się dowiedziała, śledztwo zostało wszczęte z artykułu, który mówi o sprowadzeniu katastrofy w ruchu lądowym. - Nikt w sprawie zarzutów dzisiaj (w poniedziałek - red.) nie usłyszy, na to jest jeszcze za wcześnie. Na dziś jest zaplanowane przesłuchanie kierowcy, będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Kluczowe dla tej sprawy będą opinie biegłych - zaznaczyła Pasikowska-Poczopko.

Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter

Opowiedziała również o przyczynach wypadku, które bada prokuratura. Jak powiedziała, nie można wykluczyć awarii systemu kierowania, o czym mogłaby świadczyć relacja samego kierowcy, ale także zapisy z monitoringu miejskiego i innych monitoringów, które zostały od tej sprawy zabezpieczone. Prokuratura będzie sprawdzać także, czy zachowania, które podejmował kierowca, miały odzwierciedlenie w tym, jak zachowywał się sam pojazd.

Zbadają zapisy z komputera pokładowego

- Bierzemy pod uwagę i możliwości techniczne tego pojazdu, i na tym etapie jest to jedna z głównych tez, które bierzemy pod uwagę. Natomiast specjalistyczne oględziny, dodatkowo opinia z zakresu badania zapisów elektronicznych komputera pokładowego będą dla nas najlepszym odzwierciedleniem tego, co się mogło wydarzyć - opowiedział o śledztwie prokuratora Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prokuratura powoła także biegłego, który będzie w stanie określić konkretne obrażenia, które odniosły osoby pokrzywdzone. - Wiemy, że jedna z osób poszkodowanych we wczorajszym wypadku ma złamania kończyn - dodała Katarzyna Pasikowska-Poczopko.

Autobus wbił się w przejście podziemne

W niedzielę doszło do wypadku z udziałem autobusu miejskiego Solaris Urbino 18, należącego do Miejskich Zakładów Autobusowych. Sześć osób zostało poszkodowanych, dwie, w tym jedna nieletnia, zostały przewiezione do szpitala.

Autobus zderzył się z tramwajem, uszkodził kilkanaście aut, wjechał do tunelu

Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter

Według informacji przekazanych przez policję, autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, a następnie odjechał w kierunku ronda, uszkadzając po drodze samochody i ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego, spychając do niego również jedno z aut.

Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji podkom. Jacek Wiśniewski poinformował, że kierowcą autobusu był 58-letni Polak. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.

Kierowca był trzeźwy, badanie narkotestem również dało wynik negatywny.

Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieProkuraturaautobusKomunikacja Miejska
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Prokuratura: proboszcz uderzył siekierą i podpalił bezdomnego. Akt oskarżenia
RADOM
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Cztery minuty grozy. Jak przebiegał feralny kurs autobusu 186
Dariusz Gałązka
Wypadek miejskiego autobusu przy Dworcu Zachodnim w Warszawie
MZA i producent autobusów zabierają głos po wypadku
Ochota
Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie
Wystartują później, pobiegną nową trasą. Bieg przez most w zmienionej formule
Białołęka
Rafał Trzaskowski na sesji Rady Warszawy
Żądają wyjaśnień w sprawie Szpitala Południowego. Kolejna nadzwyczajna sesja
Śródmieście
Wypadek autobusu w Warszawie
Nieoficjalnie: znamy przyczynę wypadku
Artur Węgrzynowicz
Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Warszawa
Staranował sygnalizator, uderzył w tramwaj. Jest nagranie
Ochota
Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Warszawa
Uszkodzona infrastruktura, zniszczona kostka. Ślady po dramacie
Ochota
Stacja metra Kabaty
Utrudnienia w kursowaniu metra. Pięć stacji było wyłączonych z ruchu
Mokotów
Wypadek w Warszawie
Autobus wyciągnięty. To policja usłyszała od kierowcy
Ochota
Pułkownik Urszula Tauer pseudonim Ala
Nie żyje pułkownik Urszula Tauer "Ala". Jej specjalnością były tajne misje
Śródmieście
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
"Brak bezstronności". Sąd Najwyższy uchyla wyrok w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie
Śródmieście
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Drogowcy rozpoczynają prace na Moście Siekierkowskim
Mokotów
Emil Jędrzejewski w siedzibie prokuratury
Skalpel i salony. Dwie twarze lekarza
Iga Dzieciuchowicz, Jakub Stachowiak
Rafał Trzaskowski, Dawid Kacprzyk, Bartłomiej Plewczyński
Kim jest Dawid Kacprzyk? Błyskawiczna kariera i nagły upadek
Sebastian Klauziński
Niedźwiedź Wojtek został przygarnięty przez żołnierzy Armii Andersa, zdjęcie z lat 1942-1943
Niedźwiedź Wojtek stanie na skwerze swojego imienia
Śródmieście
Śnięte ryby w rzece Jeziorce
Co stało się w Jeziorce? Setki śniętych ryb i pilny apel do mieszkańców
Piaseczno
Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Utrudnienia na Rondzie de Gaulle'a. Kierowcy nie przejadą przez torowisko
Śródmieście
Kolumbijczyk został tymczasowy aresztowany
Wybił szybę i wszedł do budynku uczelni wojskowej. Areszt dla Kolumbijczyka
Rembertów
Seniorka uwierzyła oszustom i straciła pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukana na "wirus ebola". Straciła 100 tysięcy
Okolice
Zatrzymani mężczyźni udawali policjantów
Udawali policjantów, chcieli wylegitymować osoby koczujące pod mostem
Praga Północ
Przed policjantami schował się pod prysznicem (zdjęcie ilustracyjne)
Mieszkańcy dwóch miast kilka dni bez ciepłej wody
Okolice
Policyjna akcja w sprawie sutenerów
W domowych "agencjach" mogło pracować około 100 kobiet
Okolice
Pijany kierowca wjechał autem na wyspę ronda
Utknął na wyspie ronda, świadek nie pozwolił mu odjechać
Okolice
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Awaria sieci trakcyjnej, zmiany w ruchu pociągów
Wawer
motocykl kask shutterstock_2564556015
Motocyklista nie żyje, kierująca autem oskarżona
Okolice
Akcja służb w Kajetanowie (Mazowieckie)
Pojemniki porzucone przy drodze. "Drażniący zapach"
Okolice
Zielona Willa w Komorowie
Remont "ikony polskiej awangardy"
Okolice
Skyline Warszawy widziany z radomskiego bloku na Gołębiowie
Z 10. piętra bloku w Radomiu zrobił zdjęcia Warszawy
Magdalena Gruszczyńska
Warszawski ratusz
Ratusz po trzęsieniu ziemi. Ekspresowe zmiany w podziale obowiązków
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki