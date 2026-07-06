Ochota Śledztwo prokuratury po wypadku autobusu Magdalena Gruszczyńska |

Śledztwo prokuratury w sprawie wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Miejski Reporter

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W sprawie wypadku w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich zostało wszczęte śledztwo. Prowadzi je Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota. O szczegółach prowadzonego śledztwa opowiedziała na antenie TVN24 reporterka Katarzyna Pasikowska-Poczopko.

Jak się dowiedziała, śledztwo zostało wszczęte z artykułu, który mówi o sprowadzeniu katastrofy w ruchu lądowym. - Nikt w sprawie zarzutów dzisiaj (w poniedziałek - red.) nie usłyszy, na to jest jeszcze za wcześnie. Na dziś jest zaplanowane przesłuchanie kierowcy, będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Kluczowe dla tej sprawy będą opinie biegłych - zaznaczyła Pasikowska-Poczopko.

Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter

Opowiedziała również o przyczynach wypadku, które bada prokuratura. Jak powiedziała, nie można wykluczyć awarii systemu kierowania, o czym mogłaby świadczyć relacja samego kierowcy, ale także zapisy z monitoringu miejskiego i innych monitoringów, które zostały od tej sprawy zabezpieczone. Prokuratura będzie sprawdzać także, czy zachowania, które podejmował kierowca, miały odzwierciedlenie w tym, jak zachowywał się sam pojazd.

Zbadają zapisy z komputera pokładowego

- Bierzemy pod uwagę i możliwości techniczne tego pojazdu, i na tym etapie jest to jedna z głównych tez, które bierzemy pod uwagę. Natomiast specjalistyczne oględziny, dodatkowo opinia z zakresu badania zapisów elektronicznych komputera pokładowego będą dla nas najlepszym odzwierciedleniem tego, co się mogło wydarzyć - opowiedział o śledztwie prokuratora Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

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Prokuratura powoła także biegłego, który będzie w stanie określić konkretne obrażenia, które odniosły osoby pokrzywdzone. - Wiemy, że jedna z osób poszkodowanych we wczorajszym wypadku ma złamania kończyn - dodała Katarzyna Pasikowska-Poczopko.

Autobus wbił się w przejście podziemne

W niedzielę doszło do wypadku z udziałem autobusu miejskiego Solaris Urbino 18, należącego do Miejskich Zakładów Autobusowych. Sześć osób zostało poszkodowanych, dwie, w tym jedna nieletnia, zostały przewiezione do szpitala.

Autobus zderzył się z tramwajem, uszkodził kilkanaście aut, wjechał do tunelu

Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter

Według informacji przekazanych przez policję, autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, a następnie odjechał w kierunku ronda, uszkadzając po drodze samochody i ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego, spychając do niego również jedno z aut.

Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji podkom. Jacek Wiśniewski poinformował, że kierowcą autobusu był 58-letni Polak. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.

Kierowca był trzeźwy, badanie narkotestem również dało wynik negatywny.

Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich Źródło zdjęcia: Miejski Reporter