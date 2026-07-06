Śledztwo prokuratury po wypadku autobusu

W okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich autobus wbił się w przejście podziemne. Wcześniej zderzył się z tramwajem i uszkodził samochody. Śledztwo w sprawie wszczęła prokuratura. Jednym z badanych wątków jest awaria systemu kierowania, sprawdzone zostaną też zapisy z komputera pokładowego.
W sprawie wypadku w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich zostało wszczęte śledztwo. Prowadzi je Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota. O szczegółach prowadzonego śledztwa opowiedziała na antenie TVN24 reporterka Katarzyna Pasikowska-Poczopko.
Jak się dowiedziała, śledztwo zostało wszczęte z artykułu, który mówi o sprowadzeniu katastrofy w ruchu lądowym. - Nikt w sprawie zarzutów dzisiaj (w poniedziałek - red.) nie usłyszy, na to jest jeszcze za wcześnie. Na dziś jest zaplanowane przesłuchanie kierowcy, będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Kluczowe dla tej sprawy będą opinie biegłych - zaznaczyła Pasikowska-Poczopko.
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Opowiedziała również o przyczynach wypadku, które bada prokuratura. Jak powiedziała, nie można wykluczyć awarii systemu kierowania, o czym mogłaby świadczyć relacja samego kierowcy, ale także zapisy z monitoringu miejskiego i innych monitoringów, które zostały od tej sprawy zabezpieczone. Prokuratura będzie sprawdzać także, czy zachowania, które podejmował kierowca, miały odzwierciedlenie w tym, jak zachowywał się sam pojazd.
- Bierzemy pod uwagę i możliwości techniczne tego pojazdu, i na tym etapie jest to jedna z głównych tez, które bierzemy pod uwagę. Natomiast specjalistyczne oględziny, dodatkowo opinia z zakresu badania zapisów elektronicznych komputera pokładowego będą dla nas najlepszym odzwierciedleniem tego, co się mogło wydarzyć - opowiedział o śledztwie prokuratora Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Prokuratura powoła także biegłego, który będzie w stanie określić konkretne obrażenia, które odniosły osoby pokrzywdzone. - Wiemy, że jedna z osób poszkodowanych we wczorajszym wypadku ma złamania kończyn - dodała Katarzyna Pasikowska-Poczopko.
Autobus zderzył się z tramwajem, uszkodził kilkanaście aut, wjechał do tunelu
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Według informacji przekazanych przez policję, autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, a następnie odjechał w kierunku ronda, uszkadzając po drodze samochody i ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego, spychając do niego również jedno z aut.
Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji podkom. Jacek Wiśniewski poinformował, że kierowcą autobusu był 58-letni Polak. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.
Kierowca był trzeźwy, badanie narkotestem również dało wynik negatywny.
Auta po wypadku przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich