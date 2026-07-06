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Ochota

Autobus taranował auta, wjechał w przejście podziemne. Wypadek minuta po minucie

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Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Nieoficjalne przyczyny wypadku autobusu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Miejski Reporter
Autobus komunikacji miejskiej linii 186 wjechał w przejście podziemne na warszawskiej Ochocie. Po drodze staranował tramwaj, elementy infrastruktury drogowej i kilkanaście pojazdów. Odtworzyliśmy, jak minuta po minucie wyglądał ten kurs.

W wyniku niedzielnego wypadku z udziałem autobusu miejskiego na warszawskiej Ochocie rannych zostało sześć osób. Oprócz tego doszło do poważnych zniszczeń - uszkodzonych zostało 14 samochodów osobowych, tramwaj, infrastruktura drogowa oraz dach przejścia podziemnego.

Odtwarzamy, jak przebiegał feralny kurs autobusu.

18.10 - początek kursu, 18.19 - kolizje na skrzyżowaniu

Autobus linii 186 ma długą trasę, która przecina większą część miasta. Rozpoczyna się przy pętli Szczęśliwice na Ochocie. Przez Wolę, Trasę Armii Krajowej i most Grota-Roweckiego wiedzie na osiedle Nowodwory na Białołęce.

58-letni kierowca Miejskich Zakładów Autobusowych kurs powinien rozpocząć o godzinie 18.10 na pętli Szczęśliwice. Pokonał dystans około dwóch kilometrów, przejechał kilka ulic - Dickensa, Pawińskiego i Banacha - i dojechał do przystanku Bitwy Warszawskiej 1920 roku w rejonie skrzyżowania ulic Banacha i Grójeckiej. Według rozkładu powinien odjechać z niego o godzinie 18.17.

To właśnie z tego miejsca pochodzi nagranie, na którym widać, jak autobus uderza m.in. w tramwaj, który mając pierwszeństwo skręca z Banacha w Grójecką w kierunku Śródmieścia. Na nagraniu z kamery samochodowej pojazdu, który stał po drugiej stronie skrzyżowania (już w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku), widnieje data i godzina: 5 lipca, 17.19. Najprawdopodobniej zegar w wideorejestratorze nie został przestawiony na czas letni, była zatem godzina 18.19.

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Nagranie z jazdy autobusu linii 186
Źródło: brd24.pl

Rozpędzony autobus najpierw staranował sygnalizator, przez co światła wyłączyły się na całym skrzyżowaniu, następnie uderzył w tramwaj i pojechał dalej.

Obecnie w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku trwa budowa linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. Część ulicy jest wyłączona z ruchu. Na jej początkowym odcinku dla kierowców podróżujących w obu kierunkach dostępna jest tylko południowa jezdnia.

Kolejne kolizje i wjazd autobusu do przejścia podziemnego

Kierowca ominął wykop, wjechał na swój pas w ciągu Bitwy Warszawskiej 1920 roku i zniknął z kadru. Kontynuował jazdę wspomnianą ulicą.

Do kolejnych kolizji z pojazdami najpewniej dochodziło między godziną 18.19 a 18.22. Jak przekazała nam podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji, to właśnie od godziny 18.22 z Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło kilka zgłoszeń dotyczących autobusu miejskiego taranującego inne pojazdy.

Trasa, którą pokonał autobus miejski, zanim wjechał w przejście podziemne
Trasa, którą pokonał autobus miejski, zanim wjechał w przejście podziemne
Źródło zdjęcia: TVN24

Autobus po drodze przejechał przystanek Szczęśliwicka i zbliżał się do Ronda Zesłańców Syberyjskich. Minął przystanek o tej samej nazwie, pokonał około 100 metrów, zjechał z jezdni na pas zieleni i wpadł na wysepkę dla pieszych i rowerzystów. Wiemy to dzięki śladom, które pozostały po wypadku: w rejonie przystanku widać odłamki pojazdów, a na pasie zieleni i przejściu dla pieszych zostały ślady opon.

Po przejechaniu wysepki autobus zjechał po schodach i pochylni do przejścia podziemnego i z impetem uderzył w jego strop. Razem z autobusem, co widać na zdjęciach, do tunelu wpadło auto osobowe. Jak poinformował starszy aspirant Krzysztof Kosecki ze stołecznej straży pożarnej, strażacy odebrali zgłoszenie, z treści którego wynikało, że autobus zjechał z ronda Zesłańców Syberyjskich i wjechał do tunelu przejścia podziemnego. Była godzina 18.23.

Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter

Policja bada przyczyny wypadku

Miejsce wypadku zostało wygrodzone w promieniu kilkuset metrów. Po ewakuacji pasażerów z rozbitego autobusu i udzieleniu pomocy poszkodowanym, rozpoczęła się akcja wyciągania pojazdu z przejścia podziemnego. Kilka minut po godzinie 23 autobus został odholowany.

Policja i prokuratura wyjaśniają, jak i dlaczego doszło do zdarzenia.

Wypadek autobusu w Warszawie
Wypadek autobusu w Warszawie
Wypadek autobusu w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek autobusu w Warszawie
Wypadek autobusu w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek autobusu w Warszawie
Wypadek autobusu w Warszawie
Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Krzysztof Zawadzki
Wypadek autobusu w Warszawie
Wypadek autobusu w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek autobusu w Warszawie
Wypadek autobusu w Warszawie
Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Krzysztof Zawadzki
Wypadek autobusu w Warszawie
Wypadek autobusu w Warszawie
Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Krzysztof Zawadzki
Wypadek autobusu w Warszawie
Wypadek autobusu w Warszawie
Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Krzysztof Zawadzki
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Wypadek w Warszawie
Wypadek w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych Adam Stawicki zastrzegł, że nie ma możliwości udzielenia informacji na temat przyczyn wypadku, ponieważ przewoźnik nie ma dostępu do pojazdu. Jest on zabezpieczony na policyjnym parkingu.

- Jak na razie nie możemy zabezpieczyć monitoringu, nie mamy możliwości rozmowy z kierowcą. Z tego względu nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć na temat przyczyn - powiedział Stawicki.

Jak nieoficjalnie ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, do wypadku doszło w związku z awarią elektronicznego czujnika odpowiedzialnego za przyspieszanie pojazdu. W wyniki błędu czujnika położenia pedału gazu, do sterownika silnika był wysyłany sygnał, że kierowca przez cały czas trzyma wciśnięty pedał gazu. W rzeczywistości kierowca, jak wynika z ustaleń policji, bezskutecznie próbował hamować.

Adam Stawicki temu zaprzeczył. - Nie ma takiej możliwości, żeby przy tego typu awarii autobus przyspieszał. Raczej, w tym momencie, ten autobus powinien zwolnić. Przedstawiciel przewoźnika zanegował również, że tego typu awarie były wcześniej zgłaszane w odniesieniu do tej konkretnej serii autobusów.

Stawicki podkreślił, że "nie ma takiej możliwości, aby autobus jechał sam z siebie".

Klatka kluczowa-542500
Rzecznik MZA o wypadku autobusu
Źródło: TVN24
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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieautobusPolicjaDrogi w PolsceKomunikacja Miejska
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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