Brutalne ataki na starsze kobiety. Na torebce napastnik zostawił ślad DNA 

"Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Danielowi D. oskarżonemu o dokonanie na warszawskiej Ochocie w marcu 2025 roku rozboju i usiłowanie rozboju" - poinformował w piątek Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
"Przestań wrzeszczeć, bo cię uduszę"
Do pierwszego zdarzenia doszło 27 marca. Napastnik wepchnął starszą kobietę do windy, a ta uderzyła głową w lustro znajdujące się wewnątrz. Mężczyzna wyrwał jej torebkę, w której były dokumenty, telefon, 120 złotych oraz karta bankomatowa.
Do drugiego zdarzenia doszło dwa dni później. Mężczyzna zaatakował starszą kobietę, gdy ta wchodziła do mieszkania. Przewrócił ją i bił po twarzy, głowie oraz klatce piersiowej. "Gdy pokrzywdzona wzywała pomocy, zagroził jej słowami: Przestań wrzeszczeć, bo cię uduszę" – podał prokurator Skiba.
Próbował zabrać torebkę zaatakowanej, ale nie zdążył.
"Mąż pokrzywdzonej, słysząc jak żona wzywa pomocy, wszedł do salonu i zobaczył nieznanego mężczyznę w czarnej kominiarce, który natychmiast wybiegał z mieszkania, pozostawiając leżącą na podłodze mieszkania torebkę. W wyniku badań kryminalistycznych znaleziono na niej DNA sprawcy" – wyjaśnia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Zatrzymanie
1 kwietnia zeszłego roku policjanci w rejonie ul. Niemcewicza 26 w Warszawie zauważyli mężczyznę, odpowiadającego wizerunkowi poszukiwanego. Weszli za nim do sklepu.
"Wylegitymowanym mężczyzną był Daniel D., poszukiwany do odbycia kary pięciu lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie" – wskazał prokurator.
Policjanci znaleźli i zatrzymali rzeczy Daniela D., takie jak buty oraz kurtka, bluza i czapka, w których został zarejestrowany na monitoringu z miejsca zdarzenia.
Daniel D. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
Początkowo twierdził, że nie był w Warszawie od 15 lat. "Przyznał jednak, że w ciągu ostatnich miesięcy był u matki kilka razy. Zdarzało się, że nocował, ale powiedział, że nie pamięta, co robił w czasie popełnienia przestępstw" – dodał rzecznik.
Daniel D. ma 37 lat, z zawodu jest dekarzem. Mężczyzna był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Odpowiadać będzie teraz w warunkach multirecydywy. Za każdy z zarzucanych mu czynów grozi mu kara do 18 lat więzienia.
Od chwili zatrzymania przebywa w tymczasowym areszcie.
Autorka/Autor: ag/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KSP