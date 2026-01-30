Logo TVN Warszawa
Ochota

Brutalne ataki na starsze kobiety. Na torebce napastnik zostawił ślad DNA 

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Danielowi D. Mężczyzna podejrzany jest o brutalne ataki na starsze kobiety w dzielnicy Ochota. Podczas drugiego zostawił na torebce ofiary ślad DNA.

"Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Danielowi D. oskarżonemu o dokonanie na warszawskiej Ochocie w marcu 2025 roku rozboju i usiłowanie rozboju" - poinformował w piątek Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

"Przestań wrzeszczeć, bo cię uduszę"

Do pierwszego zdarzenia doszło 27 marca. Napastnik wepchnął starszą kobietę do windy, a ta uderzyła głową w lustro znajdujące się wewnątrz. Mężczyzna wyrwał jej torebkę, w której były dokumenty, telefon, 120 złotych oraz karta bankomatowa.

Do drugiego zdarzenia doszło dwa dni później. Mężczyzna zaatakował starszą kobietę, gdy ta wchodziła do mieszkania. Przewrócił ją i bił po twarzy, głowie oraz klatce piersiowej. "Gdy pokrzywdzona wzywała pomocy, zagroził jej słowami: Przestań wrzeszczeć, bo cię uduszę" – podał prokurator Skiba.

Próbował zabrać torebkę zaatakowanej, ale nie zdążył.

"Mąż pokrzywdzonej, słysząc jak żona wzywa pomocy, wszedł do salonu i zobaczył nieznanego mężczyznę w czarnej kominiarce, który natychmiast wybiegał z mieszkania, pozostawiając leżącą na podłodze mieszkania torebkę. W wyniku badań kryminalistycznych znaleziono na niej DNA sprawcy" – wyjaśnia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zatrzymanie

1 kwietnia zeszłego roku policjanci w rejonie ul. Niemcewicza 26 w Warszawie zauważyli mężczyznę, odpowiadającego wizerunkowi poszukiwanego. Weszli za nim do sklepu.

"Wylegitymowanym mężczyzną był Daniel D., poszukiwany do odbycia kary pięciu lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie" – wskazał prokurator.

Policjanci znaleźli i zatrzymali rzeczy Daniela D., takie jak buty oraz kurtka, bluza i czapka, w których został zarejestrowany na monitoringu z miejsca zdarzenia.

Daniel D. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. 

Początkowo twierdził, że nie był w Warszawie od 15 lat. "Przyznał jednak, że w ciągu ostatnich miesięcy był u matki kilka razy. Zdarzało się, że nocował, ale powiedział, że nie pamięta, co robił w czasie popełnienia przestępstw" – dodał rzecznik.

Daniel D. ma 37 lat, z zawodu jest dekarzem. Mężczyzna był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Odpowiadać będzie teraz w warunkach multirecydywy. Za każdy z zarzucanych mu czynów grozi mu kara do 18 lat więzienia.

Od chwili zatrzymania przebywa w tymczasowym areszcie.

Zabił ratownika medycznego. Zbadali go psychiatrzy, jest opinia

Zabił ratownika medycznego. Zbadali go psychiatrzy, jest opinia

Okolice
Zaszedł seniorkę od tyłu, brutalnie szarpał, by wyrwać torebkę. Nagranie

Zaszedł seniorkę od tyłu, brutalnie szarpał, by wyrwać torebkę. Nagranie

Praga Północ
