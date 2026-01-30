Brutalne ataki na starsze kobiety. Na torebce napastnik zostawił ślad DNA 

Zatrzymanie podejrzanego o ataki na seniorki Źródło: KSP

"Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Danielowi D. oskarżonemu o dokonanie na warszawskiej Ochocie w marcu 2025 roku rozboju i usiłowanie rozboju" - poinformował w piątek Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

"Przestań wrzeszczeć, bo cię uduszę"

Do pierwszego zdarzenia doszło 27 marca. Napastnik wepchnął starszą kobietę do windy, a ta uderzyła głową w lustro znajdujące się wewnątrz. Mężczyzna wyrwał jej torebkę, w której były dokumenty, telefon, 120 złotych oraz karta bankomatowa.

Do drugiego zdarzenia doszło dwa dni później. Mężczyzna zaatakował starszą kobietę, gdy ta wchodziła do mieszkania. Przewrócił ją i bił po twarzy, głowie oraz klatce piersiowej. "Gdy pokrzywdzona wzywała pomocy, zagroził jej słowami: Przestań wrzeszczeć, bo cię uduszę" – podał prokurator Skiba.

Próbował zabrać torebkę zaatakowanej, ale nie zdążył.

"Mąż pokrzywdzonej, słysząc jak żona wzywa pomocy, wszedł do salonu i zobaczył nieznanego mężczyznę w czarnej kominiarce, który natychmiast wybiegał z mieszkania, pozostawiając leżącą na podłodze mieszkania torebkę. W wyniku badań kryminalistycznych znaleziono na niej DNA sprawcy" – wyjaśnia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zatrzymanie

1 kwietnia zeszłego roku policjanci w rejonie ul. Niemcewicza 26 w Warszawie zauważyli mężczyznę, odpowiadającego wizerunkowi poszukiwanego. Weszli za nim do sklepu.

"Wylegitymowanym mężczyzną był Daniel D., poszukiwany do odbycia kary pięciu lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie" – wskazał prokurator.

Policjanci znaleźli i zatrzymali rzeczy Daniela D., takie jak buty oraz kurtka, bluza i czapka, w których został zarejestrowany na monitoringu z miejsca zdarzenia.

Daniel D. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Początkowo twierdził, że nie był w Warszawie od 15 lat. "Przyznał jednak, że w ciągu ostatnich miesięcy był u matki kilka razy. Zdarzało się, że nocował, ale powiedział, że nie pamięta, co robił w czasie popełnienia przestępstw" – dodał rzecznik.

Daniel D. ma 37 lat, z zawodu jest dekarzem. Mężczyzna był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Odpowiadać będzie teraz w warunkach multirecydywy. Za każdy z zarzucanych mu czynów grozi mu kara do 18 lat więzienia.

Od chwili zatrzymania przebywa w tymczasowym areszcie.

