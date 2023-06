Rozbój przy Dworcu Zachodnim. Zagrozili mężczyźnie nożem i zabrali bagaże

Do patrolu, który pełnił służbę przy Dworcu Zachodnim, podbiegł przestraszony mężczyzna, który jak się okazało, chwilę wcześniej został napadnięty przez czterech mężczyzn. "Napastnicy zagrozili 39-latkowi nożem, a następnie zabrali mu dużą torbę podróżną i dwie podręczne z dokumentami i rzeczami osobistymi - opisała w komunikacie Edyta Adamus z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Zatrzymali wszystkich czterech napastników

Policjant Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP wraz ze strażnikiem miejskim udali się na miejsce przestępstwa, w międzyczasie powiadamiając o zdarzeniu dyżurnego z komendy na Ochocie. W pobliżu miejsca, gdzie doszło do zdarzenia, zauważyli trzech podejrzanie zachowujących się mężczyzn. Okazało się, że to oni napadli na pokrzywdzonego. "W związku z tym policjant i strażnik zatrzymali całą trójkę. Czwarty napastnik, który ze skradzionymi torbami oddalił się z miejsca, w którym doszło do rozboju, wpadł w ręce patrolu z komendy na Ochocie" - przekazała Adamus.