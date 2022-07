Aplikacja pomoże uniknąć słońca. Pomysł radnej z Ochoty

czytaj dalej

Władze i mieszkańcy Rembertowa naciskają na budowę tunelu pod torami. Wygodny przejazd urzędnicy obiecują im od lat, ale prace nawet nie ruszyły. Niedawno pofatygowali się do dyrekcji ochrony środowiska, by przypomnieć, jak to dla nich ważne. - O tunel nie da się walczyć inaczej, niż oficjalnie - przyznają.