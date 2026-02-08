Duże zmiany komunikacyjne na Ochocie, Jerozolimskie zyskają drugą jezdnię

Aleje Jerozolimskie współcześnie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Do 12 marca Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta czeka na oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Alej Jerozolimskich na odcinku od ulicy Niemcewicza do Placu Zawiszy. To ważna inwestycja dla tej części miasta. Kierowcy jadący od strony Dworca Zachodniego nie będą zjeżdżać w Niemcewicza i Grójecką, aby dostać się do Placu Zawiszy. Dzięki rozbudowie będą mogli jechać cały czas Jerozolimskimi.

Aleje Jerozolimskie na Ochocie zostaną rozbudowane Źródło: TVN24

Co w projekcie?

Projekt obejmie m.in.: budowę drugiej jezdni Jerozolimskich na odcinku od ulicy Niemcewicza do Placu Zawiszy, budowę nowych chodników i dróg dla rowerów, i wykonanie kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostanie także oświetlenie i infrastruktura techniczna. Przybędzie także zieleni. Projekt przewiduje również budowę łącznika Alej Jerozolimskich z ulicą Grójecką.

Wybrany wykonawca, na wykonanie dokumentacji projektowej, będzie miał 16 miesięcy, od dnia zawarcia umowy.

Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

"Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, uporządkowanie przestrzeni i stworzenie bardziej komfortowego, zielonego i przyjaznego miejsca dla mieszkańców" - wyjaśnił Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Prace będą skoordynowane z planowaną rozbudową ulicy Grójeckiej. Jak podkreślił SZRM, ma to zapewnić spójność rozwiązań komunikacyjnych w tej części miasta.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska