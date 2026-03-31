Aleje Jerozolimskie w rejonie Dworca Zachodniego

Jak poinformował SZRM, pięć firm jest chętnych na zaprojektowanie rozbudowy Alej Jerozolimskich na odcinku od ul. Niemcewicza do Placu Zawiszy na Ochocie. Wybrany wykonawca będzie miał 16 miesięcy od dnia podpisania umowy na zrealizowanie zadania.

Oferty w przetargu na rozbudowę

Najniższą - na kwotę niespełna 2,2 mln zł - złożyła spółka Vogel Bahn, a najwyższą, na blisko 4,3 mln zł, firma Infra-Centrum Doradztwa. Najniższa oferta mieści się w budżecie zaplanowanym na tę inwestycję. SZRM zarezerwował kwotę trochę powyżej 2,2 mln zł.

Pozostałe oferty złożyli: Databout - powyżej 2,7 mln zł, Biuro projektowo-badawcze dróg i mostów Transprojekt-Warszawa - prawie 3 mln zł i Torprojekt - ponad 3,5 mln zł.

"W ramach przygotowania inwestycji opracowany zostanie projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz pozyskane zostaną niezbędne decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych" - zaznaczył SZRM.

Co się zmieni w Alejach Jerozolimskich?

Projekt zakłada m.in. budowę drugiej jezdni Al. Jerozolimskich na odcinku od Niemcewicza do Placu Zawiszy, budowę obustronnych chodników i dróg dla rowerów, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia oraz kolidującej infrastruktury technicznej, a także realizację nowych nasadzeń zieleni w pasie drogowym.

Zakres inwestycji obejmuje również budowę łącznika Al. Jerozolimskich z ul. Grójecką, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Zawiszy.

"Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, komfort wszystkich użytkowników oraz spójność układu komunikacyjnego w tej części miasta. Prace będą skoordynowane z planowaną rozbudową ul. Grójeckiej na odcinku od Placu Zawiszy do Placu Narutowicza" - zaznaczył SZRM.