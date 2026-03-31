Ochota

Aleje Jerozolimskie do rozbudowy. Miasto wybiera projektanta

Aleje Jerozolimskie do przebudowy
Aleje Jerozolimskie w rejonie Dworca Zachodniego
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przygotowuje się do przebudowy ochockiego fragmentu Alej Jerozolimskich. Otwarto już oferty w przetargu na projekt inwestycji. Według planów na odcinku od Niemcewicza do Placu Zawiszy powstanie druga jezdnia, chodniki i drogi dla rowerów.

Jak poinformował SZRM, pięć firm jest chętnych na zaprojektowanie rozbudowy Alej Jerozolimskich na odcinku od ul. Niemcewicza do Placu Zawiszy na Ochocie. Wybrany wykonawca będzie miał 16 miesięcy od dnia podpisania umowy na zrealizowanie zadania.

Najniższą - na kwotę niespełna 2,2 mln zł - złożyła spółka Vogel Bahn, a najwyższą, na blisko 4,3 mln zł, firma Infra-Centrum Doradztwa. Najniższa oferta mieści się w budżecie zaplanowanym na tę inwestycję. SZRM zarezerwował kwotę trochę powyżej 2,2 mln zł.

Pozostałe oferty złożyli: Databout - powyżej 2,7 mln zł, Biuro projektowo-badawcze dróg i mostów Transprojekt-Warszawa - prawie 3 mln zł i Torprojekt - ponad 3,5 mln zł.

"W ramach przygotowania inwestycji opracowany zostanie projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz pozyskane zostaną niezbędne decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych" - zaznaczył SZRM.

Projekt zakłada m.in. budowę drugiej jezdni Al. Jerozolimskich na odcinku od Niemcewicza do Placu Zawiszy, budowę obustronnych chodników i dróg dla rowerów, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia oraz kolidującej infrastruktury technicznej, a także realizację nowych nasadzeń zieleni w pasie drogowym.

Zakres inwestycji obejmuje również budowę łącznika Al. Jerozolimskich z ul. Grójecką, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Zawiszy.

"Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, komfort wszystkich użytkowników oraz spójność układu komunikacyjnego w tej części miasta. Prace będą skoordynowane z planowaną rozbudową ul. Grójeckiej na odcinku od Placu Zawiszy do Placu Narutowicza" - zaznaczył SZRM.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SZRM

Inwestycje w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
"Złote Blachy" rozdane
Walka z piractwem to ich chleb powszedni. "Złote Blachy" rozdane
Śródmieście
Miejskie przedszkole i szkoła przy ulicy Anny German na Żoliborzu
Demograficzne tąpnięcie. Trzy razy więcej miejsc w przedszkolach niż dzieci
Klaudia Kamieniarz
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Postoliskach
Remontują spektakularny kościół ze strzelistą wieżą
Okolice
W piwnicy znaleziono niebezpieczne substancje
Podejrzane substancje po zmarłym chemiku. Policja zamknęła ulicę
Okolice
Wypadek koło Płońska
Rozbił auto na przydrożnych drzewach. Zostawił ranną pasażerkę i uciekł
Okolice
Ciała dwóch osób w mieszkaniu w Wołominie
Podwójne zabójstwo w Wołominie. Wnuczek ofiar usłyszał zarzuty
Okolice
Most w ciągu ulicy Cieślewskich
Zburzą most i zbudują go od nowa. Mieszkańcy chcą zastępczej przeprawy
Białołęka
Autostrada A2 (zdjęcie ilustracyjne)
Poszerzanie autostrady. Drogowcy wybrali wykonawcę kolejnego odcinka
Okolice
Szkoła podstawowa na Bielanach w modernizacji
Dwa boiska i tor do skoku. Prace przy szkole na Bielanach
Bielany
Służby zatrzymały poszukiwanego mężczyznę
Był poszukiwany. Wpadł przez picie na peronie
Wawer
Oskarżony nie przyznaje się do winy
Znali się kilka godzin, wsiedli na hulajnogę. Ona nie żyje, on nie przyznaje się do winy
Klaudia Ziółkowska
Kierowca samochodu uderzył w drzewo
Kierowca uderzył w drzewo. Samochód na boku
Okolice
Pierwsze wiązy trafiły na ul. Złotą
Zielona metamorfoza na Złotej
Śródmieście
Zatrzymali złodzieja i odzyskali mienie o wartości ponad 10 tysięcy złotych
Ukradł hulajnogę elektryczną i dwa rowery
Mokotów
article8975069
Urzędnicy rysują nowe buspasy. Lista propozycji
Dariusz Gałązka
Policjanci zatrzymali mężczyzn podejrzanych o kradzież obrazów i włamanie na konto bankowe
Twierdził, że pracuje w galerii sztuki i zna się na obrazach. Ukradł dwa
Żoliborz
Zatrzymanie 50-latka podejrzanego o oszustwo
W reklamówce było 366 tysięcy złotych
Praga Południe
Jechała za szybko, prowadziło mimo cofniętych uprawnień
Jechała za szybko, wcześniej straciła prawo jazdy za alkohol
Okolice
Mężczyzna włamał się do domu i zaatakował psa (zdjęcie ilustracyjne)
Duży pies nagle zaatakował, chihuahua nie przeżyła. Finał sprawy w sądzie
Ewakuacja mężczyzny z 50-metrowej wieży
Pilnie potrzebował pomocy. Strażacy ściągnęli go z wysokiej wieży
Bemowo
Torowisko przy Muzeum Powstania Warszawskiego
Towarowa bez tramwajów. Rozpoczyna się remont torowiska
Warszawa Falenica, linia otwocka
Skala wycinki wstrząsnęła mieszkańcami. Piszą do ministrów
Klaudia Kamieniarz
Hulajnogi w Warszawie
Był "kimś", kto kierował "czymś", co poruszało się po drodze
Klaudia Ziółkowska
"Foton" został odmalowany
"Foton" wrócił na Pragę. Odtworzyli zniszczony mural
Praga Północ
Utrudnienia w metrze
Pasażer potrzebował pomocy. Zamknęli końcowy odcinek metra
Bemowo
Kangurzyca Stefcia ze stołecznego zoo
Brat wyrzucał ją z torby. Stefcia nie miała łatwego dzieciństwa
Praga Północ
Policjanci zatrzymali kierowcę traktora
Ucieczka traktorzysty. "Gdy zobaczył policjanta, próbował go rozjechać"
Okolice
Ciała dwóch osób w mieszkaniu w Wołominie
Tragedia w Wołominie. Babcia i dziadek nie żyją, wnuk w szpitalu
Okolice
Zatrzymany pod zarzutem oszustwa
Zadzwonił do niej "komendant". Przekazała oszustom 120 tysięcy złotych
Praga Południe
Zderzenie tramwaju z karetką, Warszawa
Pojazd medyczny zderzył się z tramwajem
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki