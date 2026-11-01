Ochota 55 metrów wysokości, 14 pięter. Kolejarze pokazali koncepcję nowego biurowca Dariusz Gałązka |

Dworzec Zachodni otwarty Źródło wideo: Artur Węgrzynowsicz, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: XCity Investment

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Nowy biurowiec ma stanąć na działce o powierzchni około 1,35 hektara przy Alejach Jerozolimskich 140, pomiędzy istniejącymi kompleksami biurowymi West Station i Eurocentrum. Teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Zachodniego.

Zgodnie z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy może tam powstać budynek biurowo-usługowy o maksymalnie 14 kondygnacjach nadziemnych i wysokości do 55 metrów. Przewidziano również garaż podziemny.

Głównym przeznaczeniem obiektu będzie nowa siedziba spółek należących do Grupy PKP.

- Naszym celem jest stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej siedziby Grupy PKP, odpowiadającej potrzebom spółek kolejowych. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy Zachodniej jest dla nas naturalnym wyborem - zapewnia doskonałą dostępność komunikacyjną, a jednocześnie podkreśla związek Grupy PKP z transportem kolejowym - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Andrzej Bułczyński, członek zarządu PKP SA.

Kolejarze pokazali wizualizacje

Za przygotowanie inwestycji odpowiada Xcity Investment, spółka należąca do Grupy PKP. Wstępną koncepcję architektoniczno-urbanistyczną przygotowała pracownia Atelier Tektura. Na jej podstawie powstały wizualizacje pokazujące możliwy wygląd przyszłej siedziby kolejowej spółki.

Inwestor zastrzega jednak, że przedstawione materiały mają charakter poglądowy. Ostateczny kształt budynku zostanie ustalony dopiero podczas dalszych prac projektowych.

Jak informował wcześniej portal Rynek Infrastruktury, oprócz siedziby spółek kolejowych w budynku przewidziano również powierzchnie dla najemców komercyjnych. Według dotychczasowych założeń całkowita powierzchnia obiektu ma wynosić około 73 tysiące metrów kwadratowych, w tym około 47 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni najmu.

Według aktualnego harmonogramu prace projektowe i procedury administracyjne mają być prowadzone w 2027 roku. Sama budowa została zaplanowana na lata 2028-2031.

Nowa siedziba PKP na wizualizacjach Nowa siedziba PKP na wizualizacjach Źródło zdjęcia: XCity Investment Nowa siedziba PKP na wizualizacjach Źródło zdjęcia: XCity Investment Nowa siedziba PKP na wizualizacjach Źródło zdjęcia: XCity Investment Nowa siedziba PKP na wizualizacjach Źródło zdjęcia: XCity Investment Nowa siedziba PKP na wizualizacjach Źródło zdjęcia: XCity Investment Nowa siedziba PKP na wizualizacjach Źródło zdjęcia: XCity Investment Nowa siedziba PKP na wizualizacjach Źródło zdjęcia: XCity Investment

Biurowiec planowany od ponad dekady

Zabudowa działki przy Alejach Jerozolimskich 140 była planowana już wcześniej. Jak przypomina portal Architektura-Murator, pierwszą koncepcję biurowca przedstawiono w 2015 roku. Zakładano wówczas, że inwestycja zostanie ukończona w 2021 roku, jednak do jej realizacji nie doszło.

Na działce znajdował się wcześniej budynek PKP Informatyka, który rozebrano w 2020 roku. Obecnie teren jest wykorzystywany jako parking.