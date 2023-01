W aucie miał 10 katalizatorów i narzędzia do ich wycinania

Jak przekazał sierżant sztabowy Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji na Ochocie, w grudniu ubiegłego roku na terenie dzielnicy doszło do serii kradzieży katalizatorów z samochodów osobowych. - Schemat działania sprawcy polegał na wycinaniu pożądanej części z zaparkowanych na ochockich ulicach aut. Kryminalni z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III przystąpili do czynności operacyjnych, które w rezultacie doprowadziły ich do podejrzanego. Został on zatrzymany na terenie warszawskiego Ursynowa. W pojeździe, którym poruszał się 31-latek funkcjonariusze znaleźli 10 katalizatorów noszących ślady wycięcia oraz specjalistyczne narzędzia, które mogły służyć do dokonywania kradzieży - opisał szczegóły zatrzymania policjant.