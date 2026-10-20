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Ochota

"Zobaczymy, jak się jedzie pierwszym tramwajowym tunelem w stolicy"

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Zdjęcie z tramwajowego tunelu w Warszawie
Testy nowego torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie
Źródło zdj. gł.: instagram.com/trzaskowskirafal
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Prezydent Rafał Trzaskowski pokazał, jak wygląda jazda pierwszym tramwajowym tunelem w stolicy. "Sprawdzamy, czy w przypadku awarii dzięki bateriom, dzięki zasilaniu awaryjnemu, tramwaj będzie mógł wyjechać z tunelu" - tłumaczy w nagraniu opublikowanym w social mediach.

"Tam jest tunel, a tu jest tramwaj. To pierwsza tego typu inwestycja w Warszawie. Jesteśmy przy ulicy Bitwy Warszawskiej i zaraz zobaczymy, jak się jedzie pierwszym tramwajowym tunelem w stolicy" - mówi Trzaskowski na nagraniu udostępnionym między innymi na Instagramie.

"Super kondensator na tramwaju"

Dalej prezydent pokazuje: "Do tego miejsca jechaliśmy normalnie na trakcji. Od tego miejsca będziemy testować baterie. A jeżeli mówię baterie, to chodzi nie o małe paluszki, tylko chodzi o super kondensator, który jest na tramwaju".

Trzaskowski pokazuje też, jak wyglądają schody ruchome i windy dzięki, którym pasażerowie będą mogli dostać się na dworzec.

"Odcinek, który dziś przejechaliśmy to ponad 1,5 kilometra, z czego 500 metrów schowane w tunelu" - przypomina.

"Gdy baterie nie zadziałają, zawsze możemy wyciągnąć tramwaj z tunelu Unimogiem, który właśnie jedzie" - wskazuje Trzaskowski.

Tramwaj do Dworca Zachodniego. Ostatnie prace

We wrześniu informowaliśmy o testach torowiska w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Torowisko w ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. jest elementem budowanej 1,6-kilometrowej trasy tramwajowej łączącej Grójecką z Dworcem Zachodnim, gdzie powstaje pierwszy w stolicy podziemny przystanek tramwajowy. Wyjście z niego jest połączone antresolą z wejściami na perony kolejowe stacji Warszawa Zachodnia, co gwarantuje wygodne przesiadki.

Prace przy budowie tej trasy ruszyły w czerwcu 2024 roku. Są już w końcowej fazie.

Tramwajarze zapowiadali, że kiedy zakończą już własne testy, rozpoczną się odbiory. - Czasem strażacy wymagają poprawek, zmian i modyfikacji, dlatego nie jestem w stanie zadeklarować daty rozpoczęcia ruchu pasażerskiego. Mówiliśmy do tej pory o przełomie roku, ale może się okazać, że kilka dodatkowych tygodni będzie jeszcze potrzebnych - zastrzegał we wrześniu Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
TramwajKomunikacja Miejska
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