Ocieplali blok, gdy urwała się winda. Dwóch robotników rannych na Ochocie

W trakcie prac w bloku przy Baśniowej doszło do zerwania windy, na której było dwóch robotników. Mężczyźni trafili do szpitala - przekazała policja.

Zdarzenie potwierdza nam policja. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 9.20. Mężczyźni spadli z wysokości drugiego piętra. Ich zdrowie było najważniejsze, dlatego w pierwszej kolejności zapadła decyzja o przewiezieniu ich do szpitala. Nie wiemy jeszcze, w jakim są stanie. Na miejscu prowadzimy dalej czynności. Będziemy sprawdzać, w jaki sposób doszło do zerwania windy - tłumaczy Karol Cebula, rzecznik prasowy komendy policji na Ochocie. - Mężczyźni byli trzeźwi. To 30- i 33-latek - dodaje po chwili.