Na ulicy zatrzymali mężczyznę, w jego lokalach znaleźli narkotyki i nielegalne automaty do gier

W lokalach usługowych przy ulicy Grójeckiej policjanci znaleźli blisko dwa kilogramy narkotyków i 14 nielegalnych automatów do gier. Zatrzymany 31-latek usłyszał zarzuty związane z posiadaniem znacznych ilości środków odurzających oraz złamaniem przepisów karnoskarbowych. Został aresztowany na trzy miesiące.

Na sprawą pracowali ochoccy kryminalni. - Policjantom udało dotrzeć się do mężczyzny, który według zebranych informacji mógł posiadać znaczne ilości środków odurzających - informuje w komunikacie sierż. szt. Jakub Pacyniak, oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. - Na początku lutego przystąpili do zweryfikowania wszystkich ustaleń. Na jednej z warszawskich ulic zatrzymali do kontroli drogowej 31-latka. Jego nerwowe zachowanie wzbudziło jeszcze większe podejrzenia. Okazało się, że mężczyzna posiadał przy sobie kilka porcji środków odurzających - dodaje.