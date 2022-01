"Staszic" najlepszym liceum w kraju, po raz drugi z rzędu

czytaj dalej

Z plebanii w miejscowości Winnica (powiat pułtuski) skradziono 40 tysięcy złotych. Proboszcz poinformował, że były to pieniądze z tacy, przygotowane do wymiany. Zaznaczył, że "poczuwa się do odpowiedzialności i naprawienia szkody, jeśli sprawca się nie znajdzie".