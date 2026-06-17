Ochota Nagroda Architektoniczna Polityki dla Wydziału Psychologii UW Piotr Kozanecki |

Piotr Sarzyński, Jerzy Baczyński i Jacek Michalak ogłaszają Grand Prix Nagrody Architektonicznej Polityki 2025 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: M. Kazimierczak/UW

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- Zabrałem tam raz moją córkę i powiedziała rozmarzona, że chciałaby tam studiować - taką rozmowę usłyszeliśmy po wręczeniu nagród. To chyba najlepszy komplement dla akademickiego budynku.

Obiekt powstawał aż osiem lat, konkurs ogłoszono w 2017 roku. Architekci pod przewodnictwem Karoliny Tunajek i Marcina Garbackiego zaproponowali prostopadłościenny gmach z bardzo wyraźnie zarysowaną geometryczną siatką, która koresponduje trochę z regularną siatką ulic swojego bezpośredniego sąsiedztwa.

Najważniejszymi wyróżnikami projektu są różnorodne przestrzenie wspólne - od bardzo obszernego podcienia przed wejściem, przez ogromne, pokryte przepuszczającym światło dachem i ogólnodostępne atrium, po przestrzenie integracyjne na dachu budynku. Nie zabrakło też obowiązkowej już w obiektach użyteczności publicznej zieleni.

Nagroda Architektoniczna Polityki. Piątka laureatów

Formuła nagrody zainicjowanej przez redakcję "Polityki" jest taka, że szerokie grono nominujących wskazuje warte uwagi obiekty z całej Polski. Potem cztery z największą liczbą wskazań tworzą czwórkę laureatów. Piątego wyznacza redakcja "Polityki", a Grand Prix wybiera już kilkunastoosobowe jury.

W tym roku poza Wydziałem Psychologii UW do finałowej piątki trafiły także:

Akademia Muzyczna w Bydogszczy (pracownia plus3-architekci), która zwyciężyła w plebiscycie internautów.

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Źródło zdjęcia: Adam Kujawski/materiały prasowe

Plac Centralny w Warszawie (A-A Collective)

Plac Centralny Źródło zdjęcia: A-A Collective/Jędrzej Sokołowski

Szkoła Podstawowa nr 119 przy Konstruktorskiej w Warszawie (WWAA)

Szkoła Podstawowa przy Konstruktorskiej Źródło zdjęcia: WWAA Architekci/Echo

Ośrodek Szkoleniowo-Naukowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku (TOPROJEKT)

- Nigdy w życiu nie spotkałam się z tak entuzjastyczną reakcją na architekturę, jak podczas otwarcia gmachu Akademii, na które przyszło osiem tysięcy Bydgoszczan - mówiła Katarzyna Głażewska z pracowni plus3-architekci. Bydgoszcz już po raz drugi znalazła się wśród miast z obiektem wyróżnionym w konkursie Polityki, 14 lat temu nagrodę Grand Prix dostała pracownia APA Rokiccy za projekt Przystani Miejskiej.

Nagroda Architektoniczna Polityki. Piotr Sarzyński i Jerzy Baczyński wręczają nagrodę internautów Źródło: TVN24

Pierwsza podstawówka w trybie "lex deweloper"

Szkoła przy Konstruktorskiej to pierwsza w Warszawie publiczna podstawówka wybudowana w ramach "lex deweloper", czyli przez dewelopera, który zbudował obok osiedle mieszkaniowe. Szkoła pomieści 450 uczniów, a inwestorem jest firma Echo Investment.

Oferuje 19 pełnowymiarowych sal lekcyjnych oraz pięć przestrzeni rekreacyjnych, które mogą być elastycznie aranżowane lub przekształcane w dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne. W budynku znajdują się także biblioteka, sala integracji sensorycznej, w pełni wyposażona kuchnia ze stołówką oraz pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Na terenie zewnętrznym powstało wielofunkcyjne boisko oraz przestrzenie rekreacyjne z zielenią i miejscem do prowadzenia lekcji pod chmurką.

Koszt realizacji wyniósł 38 milionów złotych. Zarówno przedstawiciele firmy Echo, jak i władze dzielnicy i architekci podkreślali dobrą współpracę przy tej realizacji.

Szkoła powstała przy budowanym wciąż osiedlu na ok. 1,6 tysiąca mieszkańców w kwartale ulic Marynarska, Wołoska, Domaniewska i Postępu.

Urzędnicy przez duże "U". "Nie rzucali kłód pod nogi"

Plac Centralny to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Polski, choć może niekoniecznie pod tą nazwą. To wciąż nazwa nieoficjalna, opisująca centralny fragment Placu Defilad. Ale każdy, kto przyjedzie do Warszawy pociągiem, musi się z tym placem zetknąć, chodzi bowiem o teren wokół Pałacu Kultury i Nauki.

Prace nad "uczłowieczeniem" tej gigantycznej przestrzeni trwały osiem lat, choć, jak przypomniał Jerzy Baczyński, redaktor naczelny "Polityki", pomysły pojawiały się już co najmniej od pół wieku.

- Miasto na początku chciało mieć przestrzeń do organizacji dużych imprez plenerowych, a nam najbardziej zależało na zaplanowaniu przestrzeni na te dni, kiedy akurat żadnych imprez nie będzie, bo przecież to takich dni jest więcej. Pomyśleliśmy więc o podzieleniu tego placu na bardziej kameralne części, sięgnęliśmy do historii tego fragmentu Warszawy, żeby odtworzyć część siatki dawnych ulic, zachowaliśmy niektóre stare elementy, jak ogromną betonową trybunę i wszystko to staraliśmy się poprowadzić tak, żeby dobrze się na placu spędzało czas - tłumaczył Zygmunt Borawski z A-A Collective, odpowiedzialny za projekt.

- Plac już stał się kultowym miejscem dla deskorolkarzy, a dla mnie nie ma większej frajdy, niż obserwować ludzi, którzy się tam wybierają na randki - opowiadał architekt.

- Chciałem też podkreślić, że współpracowałem z urzędnikami przez duże "U". Młodymi, czującymi miasto ludźmi, którzy nie rzucali kłód pod nogi, tylko sami podrzucali inspirujące pomysły - pochwalił pracowników warszawskiego ratusza Borawski.

Nagrody po raz piętnasty

Nagrody Architektoniczne Polityki są przyznawane od 2011 roku. W pierwszej edycji Grand Prix trafiło do Biura Architektonicznego HS99 za projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

Warszawa może poszczycić się kilkoma zwycięzcami. Wśród wyróżnionych przez "Politykę" obiektów są między innymi Służewski Dom Kultury, Muzeum Polin, pawilon edukacyjny "Kamień", Browary Warszawskie i Park akcji "Burza".