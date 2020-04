Mówiła głośno o realiach pracy w pogotowiu ratunkowym. Została zwolniona

"Jesteśmy traktowani jak bydło. Mamy karetkę, gdzie mamy żyć do 8 rano. Pozostawieni sami sobie. Czekam wraz z kolegami z zespołu na wyniki naszego pacjenta, który zataił informację lub dyspozytor po prostu nie zapytał. Mamy czekać te 18 godzin w karetce. Od 5 godzin nikt nie przyszedł zapytać nas o to, czy mamy co jeść i pić" - napisała 16 marca na Facebooku Marta Kołnacka, która na co dzień pracuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans". Ten wpis wywołał burzę, a w reakcji na sytuację, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował o przygotowaniu trzech nowych punktów tymczasowego odpoczynku dla ratowników medycznych na Woli, Mokotowie i Pradze.