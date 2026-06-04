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Ochota
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Od Ursynowa, przez Ochotę, po Pragę. Jak garażówki podbiły Warszawę

Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Mateusz Mżyk
Mateusz Mżyk
Garażówka na Ochocie przyciągnęła tłumy. Po raz kolejny
Garażówka na Ochocie przyciągnęła tłumy. Po raz kolejny
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Jeszcze dekadę temu były niszową inicjatywą kilku osiedli. Dziś garażówki potrafią przyciągać tłumy większe niż niejeden festyn. Sprawdzamy, skąd ta popularność i co przyciąga ludzi, by w weekendy polować na starą porcelanę, ubrania z drugiej ręki czy zabawki.Artykuł dostępny w subskrypcji

Niedziela, 31 maja godzina 10 rano. Na terenie "Zieleniaka" przy ulicy Grójeckiej 97 na Ochocie w Warszawie trudno przecisnąć się między stolikami, wieszakami i pudłami, w których porozkładane są książki, ubrania i lampy sprzed dekad.

"Takie perełki znikają w pięć minut"

Ktoś, omijając stoiska, biegnie w stronę charakterystycznego krzesła z PRL-u, bo chwilę wcześniej usłyszał, że "takie perełki znikają w pięć minut".

Obok młoda kobieta targuje się o cenę klocków dla dziecka. W pobliżu słychać też: "pani kochana, teraz to wszystkie rzeczy robione w Chinach" i "te buty to naprawdę świetne, niech mi pani wierzy".

Jedni przyszli tu zrobić porządki w piwnicach i szafach. Inni szukają rzeczy z duszą - lamp, zabawek pamiętających lata 90. albo kaset magnetofonowych czy winyli.

Tradycja wyprzedaży garażowych wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie od dziesięcioleci mieszkańcy wyprzedawali niepotrzebne przedmioty na własnych podjazdach lub w garażach.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Dlaczego wyprzedaże garażowe stały się nowym sposobem na budowanie lokalnych więzi?
  • Co można znaleźć na stołecznych garażówkach?
  • Jakie znaczenie mają garażówki dla ruchu less waste i gospodarki cyrkulacyjnej?
  • Jaka jest społeczna rola wyprzedaży garażowych?

W Warszawie garażówki, choć rozwinęły się stosunkowo niedawno, mają własną mapę, stałych bywalców i coroczny kalendarz. Od kilku lat wiosną i latem odbywają się niemal w każdej dzielnicy - od Pragi Południe i Żoliborza po Ochotę, Ursynów i Wawer. Organizują je domy kultury, urzędy dzielnicowe, sąsiedzkie inicjatywy, kawiarnie, fundacje, ale też sami mieszkańcy.

W stolicy na stałe zagościły po 2010 roku, kiedy latem zaczęły pojawiać się pierwsze inicjatywy w lokalach nad Wisłą.

"Młoda uczy się targować"

Tomek na niedzielnej garażówce pojawia się z córką. Reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk spotyka rodzinę, gdy ośmiolatka kupuje zabawki na stoisku swojego rówieśnika Stasia. Każda rzecz po dwa złote.

Dziewczynka wybiera cztery zabawki. Mama Stasia sugeruje, żeby dobrała piątą.

- Wyjdzie równe 10 złotych - przekonuje.

Pozostało 78% artykułu
Źródło: TVN24+
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Mateusz Mżyk
Mateusz Mżyk
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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