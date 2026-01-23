"Ciepło dla Ukrainy". Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu

Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu Źródło: TVN24

- Znaczna część Kijowa jest odcięta od dostaw energii. Rozmawiałem z merem Witalijem Kliczko w tej sprawie. Potrzebna jest pomoc - powiedział w piątek podczas konferencji na terenie Stacji Uzdatniania Wody "Filtry" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zaznaczył, że potrzebne są przede wszystkim generatory. Pięć pojazdów z 90 agregatami wyjedzie z Warszawy do Kijowa. W zakup urządzeń zaangażowane były środki miejskich spółek.

- Wszyscy widzimy te zdjęcia z Kijowa. Pozamarzane klatki schodowe, szpitale, które nie funkcjonują - mówił Trzaskowski.

Prezydent Warszawy podkreślił, że przekazanie generatorów to "wyraz solidarności i niezgody na barbarzyńskie postępowanie Rosjan".

Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu Źródło: PAP/Leszek Szymański

Ataki na ukraiński system energetyczny

Rosja od dawna atakuje ukraiński system energetyczny w trwającej prawie cztery lata wojnie, ale ataki nasiliły się w ostatnich miesiącach, powodując poważne uszkodzenia sieci oraz odcinając dostawy prądu i ogrzewania dużej części ludności.

Ataki na Kijów spowodowały przerwy w dostawie prądu do tysięcy budynków mieszkalnych. Mróz w ukraińskiej stolicy sięgał kilkunastu stopni.

Ukraiński minister energetyki Denys Szmyhal, który jest również pierwszym wicepremierem, powiedział, że najnowsze trudności wynikają z szeregu czynników, takich jak ciągłe ostrzały oraz uszkodzenia urządzeń generujących energię i transformatorów.

Ukraina, Kijów. Namioty rozstawione przez służby dla mieszkańców ze względu na braki w dostawach prądu i ciepła Źródło: Vladyslav Musiienko/PAP