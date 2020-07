Skarga na unieważnienie uchwały krajobrazowej czeka na rozstrzygnięcie. Sąd odroczył rozprawę

Tę informację potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl Dominik Niewirowski z wydziału informacji sądowej WSA. - Postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu jest zaskarżalne. Musi zostać uprawomocnione zanim zostanie wyznaczony kolejny termin rozpatrzenia sprawy - zaznaczył. I wyjaśnił, że stowarzyszenia Miasto Jest Nasze ma prawo do zaskarżenia decyzji WSA. Jeśli się na to zdecyduje, sprawa trafi do Naczelnego Sądu Administracyjnego i dopiero po jej rozpoznaniu, WSA będzie mógł zająć się rozpoznaniem skargi miasta.