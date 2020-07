Lotnisko w Baranowie. "W połowie sierpnia Rada Społeczna zobaczy projekt"

Ulotna cena 26.06 | W Baranowie za 9 lat ma powstać centralny port komunikacyjny z lotniskiem, największym nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Konkretnego projektu jeszcze nie ma, nie ma też dokładnej lokalizacji. Jest za to dużo obaw mieszkańców, przede wszystkim o to, ile rząd zapłaci im za ziemię pod tę inwestycję. Tym bardziej, że - ich zdaniem - państwo chce przejąć dwa razy więcej ziemi, niż potrzeba na budowę lotniska. Jakie to ma znaczenie? O tym Jacek Tacik. tvn24