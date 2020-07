Już niemal sześć tysięcy zakażeń koronawirusem na Mazowszu od początku pandemii

Spadek na Mazowszu

32 przypadki na Mazowszu to spory spadek w porównaniu do danych z czwartku. Wówczas, jak podawaliśmy na tvnwarszawa.pl, odnotowano w ciągu doby aż 104 przypadki. Był to skutek zakażeń, do których doszło między innymi na weselu w powiecie węgrowskim. Goście weselni wrócili do Warszawy chorzy na COVID-19. Ostatni raz ponad 100 przypadków było jeszcze w kwietniu, kiedy nastąpił szczyt zachorowań.