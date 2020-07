Takiej liczby zakażonych nie było w Warszawie od dwóch miesięcy. To skutek wesela

W ciągu ostatniej doby w Warszawie odnotowano 43 nowe przypadki koronawirusa. Skąd skokowy wzrost? Jak się dowiadujemy, to skutek wesela w powiecie węgrowskim. Tam goście z Warszawy mieli zarazić się COVID-19.

Jak podał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w środę w Warszawie przybyły 43 nowe zakażenia. To największa liczba od 26 maja, kiedy w stolicy odnotowano 55 zachorowań. Wcześniej tak wysokie wartości pojawiały się na wykresie w pierwszej połowie kwietnia, w szczycie epidemii. Od marca więcej zakażeń odnotowano tylko czterokrotnie. W ostatnich tygodniach liczba nowych przypadków kształtowała się w przedziale kilka-kilkanaście.

Zakażeni na weselu

Skąd taki skok? O komentarz poprosiliśmy rzeczniczkę prasową wojewódzkiego sanepidu Joannę Narożniak. - Ponad 22 zakażone osoby to goście weselni. Wrócili z wesela w powiecie węgrowskim. Wśród zakażonych gości są osoby głównie z powiatu warszawskiego i siedleckiego - odpowiada Narożniak. I dodaje, że siedlecki sanepid prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Efekt powrotów z wakacji

Zapewnia, że to jedyne nowe ognisko, które wpłynęło na wysoką liczbę zakażeń odnotowanych w stolicy.

- Poza tym weselem, nie mamy nowych ognisk, tylko wzrost liczby pojedynczych, domowych przypadków. Reszta to pojedyncze osoby. Analizujemy te przypadki, ale nasze pierwsze refleksje są takie, że efekt powrotów z wakacji. Ludzie wracali z zagranicy, byli w kwarantannie, później mieli robione testy. Okazywało się, że mieli pozytywne wyniki – opisuje Narożniak.

Sytuacja na Mazowszu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna podała też najnowsze statystyki dotyczące zachorowań na Mazowszu. Wynika z nich, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono łącznie 46 zakażeń COVID-19. Dotąd w województwie odnotowano łącznie 5 809 przypadków. We wtorek w województwie potwierdzono 59 nowych przypadków.

Z powodu koronawirusa zmarło na Mazowszu odtąd 370 osób. Liczba ozdrowieńców to ogółem 3 578, z czego 51 pacjentów zdiagnozowano w ten sposób w ciągu ostatniej doby.

Zmarł pacjent szpitala w Gostyninie

Nowe ogniska zachorowań odnotowano w ostatnich dniach w Gostyninie: w szpitalu i filii domu pomocy społecznej. W środę tamtejszy sanepid opublikował komunikat, z którego wynika, że do 63 wzrosła liczba zakażonych w szpitalu. To przede wszystkim pacjenci. "Z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano 47 pacjentów, 12 pracowników oraz 4 osoby z otoczenia" - podano w środę.