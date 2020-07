Koronawirus na kolei. Kierownik pociągu i konduktorka Intercity zakażeni

Informacja w sprawie zakażeń u dwóch pracowników trafiła do kolejarzy 16 lipca. - Natychmiast po otrzymaniu tej informacji spółka ustaliła dane pozostałych pracowników, z którymi mieli kontakt. Osoby te zostały niezwłocznie powiadomione o zaistniałej sytuacji i odsunięte od czynności służbowych, by uniknąć dalszego kontaktu z podróżnymi i innymi pracownikami – informuje Katarzyna Grzduk, rzeczniczka prasowa PKP Intercity.

Jak dodaje, pociągi, w których pracowały zakażone osoby, zostały zdezynfekowane. Reporter TVN24 Michał Gołębiowski dowiedział się, na jakich trasach jeździli zakażeni kierownik pociągu i konduktorka (oficjalnie przewoźnik tego nie ujawnia). - Jeździli między innymi do Trójmiasta, do Katowic czy do Wrocławia, więc po całej Polsce - relacjonuje Gołębiowski.