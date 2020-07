Górnicy przyjadą do Warszawy. Oddadzą swoje osocze

"Tym razem nie po to, aby palić opony i protestować, ani nie po to, by coś negocjować z rządem, ale – jak sami mówią – do stolicy przyjadą czynić dobro i nieść pomoc innym. To pierwsza grupa górników ze Śląska, którzy zostali wyleczeni z COVID-19, a których krew zawiera przeciwciała kluczowe teraz w leczeniu tych, którzy muszą być hospitalizowani i nierzadko walczą o życie pod respiratorami, odda swoje osocze" - poinformował w komunikacie prasowym Patryk Kosela, rzecznik prasowy Komisji Krajowej WZZ "Sierpień 80".