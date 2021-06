Śmiertelny strzał padł z przejeżdżającego auta. Zarzuty zabójstwa 20-latka dla dwóch mężczyzn 

- Obu zatrzymanym przedstawiono zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu oraz dokonania zabójstwa z zamiarem bezpośrednim – przekazała w sobotę Iwona Śmigielska-Kowalska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Płocku, której podlega prokuratura żyrardowska. Jak dodała, akta sprawy wraz z wnioskami o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych trafiły w sobotę do sądu.

Do zabójstwa doszło w nocy ze środy na czwartek, gdy około godziny drugiej do 20-letniego mężczyzny, stojącego wraz z kobietą przy bramie do jednej z kamienic w Żyrardowie, podjechał samochód, z którego po otwarciu szyby został oddany strzał - pocisk trafił mężczyznę w szyję powodując zgon na miejscu.