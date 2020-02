Potrącił matkę z dwójką dzieci. Dziewczynka zmarła, kierowca usłyszał zarzut

O zarzutach dla kierowcy poinformowała nas prokurator rejonowa w Żyrardowie Joanna Jackowska. - Mężczyźnie został przedstawiony zarzut spowodowania wypadku zgodnie z artykułem 177 Kodeksu karnego. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu – mówi tvnwarszawa.pl prokurator Jackowska.

Jak informuje, mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił też składania wyjaśnień. – Zgromadzony materiał był wystarczający, by przedstawić mężczyźnie zarzuty. Postępowanie wciąż trwa. Czekamy na opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego, który oceni w jaki sposób doszło do wypadku – dodaje.