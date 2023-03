Śmiertelnie potrącił seniora i uciekł. Policjanci zatrzymali go po czterech dniach

Policja z Żyrardowa (Mazowieckie) zatrzymała 21-letniego mężczyznę podejrzanego o śmiertelne potrącenie 83-latka. Tuż po zdarzeniu kierowca odjechał, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek 6 marca około 18.30 na skrzyżowaniu ulic Mireckiego i Ossowskiego. 83-letni pieszy został potrącony przez kierowcę samochodu osobowego. Mężczyzna zmarł, a kierowca odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając poszkodowanemu pomocy.

Dwa zarzuty dla 21-latka

Policjantka dodała, że podjęte działania po czterech dniach od wypadku doprowadziły funkcjonariuszy do 21-letniego mieszkańca gminy Wiskitki. Mężczyzna przyznał się do potrącenia 83-latka. - Auto, którym kierował, gdy śmiertelnie potrącił 83-latka, zostało ujawnione na terenie jego posesji, a następnie zabezpieczone do sprawy. W czynnościach brali udział biegli z zakresu techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków drogowych, którzy jednoznacznie potwierdzili udział zabezpieczonego pojazdu w zdarzeniu - wskazała Sochacka.