Uwierzyła, że randkuje z lekarzem z bazy wojskowej w Syrii. Straciła kilkanaście tysięcy złotych

Mieszkanka Żyrardowa straciła kilkanaście tysięcy złotych, bo uwierzyła mężczyźnie podającemu się za lekarza z bazy wojskowej w Syrii. Udało mu się namówić ją do pomocy w przewiezieniu do Polski dużej sumy gotówki. Kobieta była przekonana, że przekazuje mu pieniądze na pokrycie opłat lotniskowych.

"Opłaty lotniskowe"

Rzekomy lekarz przekonywał 56-latkę, że potrzebuje pomocy z przywiezieniem pieniędzy do Polski. Kobieta miała zaoferować mu, że je dla niego przechowa. - Wojskowy poinformował 56-latkę, że z gotówką do kraju przyjedzie ważny dyplomata, który całą sumę będzie miał w teczce dyplomatycznej, gdyż takich teczek nikt nie może sprawdzać. Jednak, aby jego podróż doszła do skutku należy wnieść opłaty lotniskowe. Kobieta bez wahania przelała pieniądze na wskazane konto - opisuje Michalczyk.