Chciał sprzedać słuchawki, stracił 12 tysięcy złotych

Z konta zniknęło 12 tysięcy złotych

Wykonując następne polecenia, 20-latek - przekonany, że za chwilę dojdzie do finalizacji transakcji - podawał kolejne kody, które przychodziły na jego telefon, a także dane ze swojej karty bankomatowej. Dopiero, kiedy oszust uzyskał wszystko, by móc przejąć pieniądze swojej ofiary, zakończył rozmowę.

"Oszuści nie próżnują"

Policja radzi, aby przed przystąpieniem do podobnych transakcji w internecie zapoznać się z regulaminem portalu sprzedażowego, by wiedzieć, czego można się spodziewać. Należy też dokładnie czytać sms-y z banków i zwrócić uwagę na to, co się autoryzuje. Warto poznać też zasady bezpieczeństwa swojego banku.