Myślał, że dostanie dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej, padł ofiarą oszusta

Nie daj się złowić na policjanta 2.01| Zadzwonił do 51-latki i powiedział, że jest funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego Policji. Twierdził, że namierza osobę, która chce ją oszukać. Potrzebuje tylko jej danych do logowania w banku. Podała co chciał. Straciła oszczędności. Lubuska Policja